Central venció a Estudiantes y es el campeón de la Supercopa Internacional, con un final escándaloso

FOTO: Di María, la gran figura de Rosario Central en Santiago del Estero.

Rosario Central le ganó 3 a 1 a Estudiantes de La Plata la final y se consagró campeón de la Supercopa Internacional.

Alexis Castro había adelantado al "Pincha" al inicio del partido, pero Ángel Di María lo dio vuelta con un tiro libre sensacional y un penal. Cuando el partido se moría Julián Fernandez puso cifras definitivas.

El cierre del encuentro ofreció un final bochornoso, con corridas, escándalo y agresiones físicas entre los jugadores.

Las decisiones de Almirón

Central llega después de vencer 1 a 0 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, pero tendrá que modificar el equipo. Jáminton Campaz fue convocado por Colombia y Vicente Pizarro, por Chile, por lo que ninguno estará disponible para la final. Alan Rodríguez también está fuera por lesión.

Federico Navarro aparece como alternativa para ocupar el lugar de Pizarro y Giovanni Cantizano podría ingresar por Campaz. Almirón deberá resolver, además, cómo conformar el sector derecho del equipo: Gaspar Duarte es una opción, mientras que el ingreso de Facundo Mallo permitiría jugar con tres defensores centrales.

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Del otro lado estará el Estudiantes de Alexander Medina, que viene de avanzar en la Copa Libertadores tras eliminar a Corinthians. Entre sus referencias ofensivas aparece Guido Carrillo, mientras que Central contará con Ángel Di María para buscar un nuevo título.

Darío Herrera dirigirá el partido, con Jorge Baliño a cargo del VAR. Si hay empate al cabo de los 90 minutos, se jugará un alargue de 30; si la igualdad continúa, el campeón se definirá por penales, según el reglamento informado por la AFA.