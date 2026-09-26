FOTO: Detienen a dos hombres por distribuir imágenes de abuso sexual infantil en Buenos Aires

Buenos Aires, 26 septiembre (NA) -- Dos hombres de 38 y 44 años fueron arrestados por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, tras dos allanamientos que se llevaron a cabo como parte de investigaciones iniciadas por reportes de una organización internacional que defiende los derechos de los niños.

Según fuentes oficiales, la aprehensión fue realizada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, en colaboración con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la dirección del fiscal Esteban Berriel.

El primer caso se activó a raíz de un reporte emitido en mayo por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), relacionado con la presunta distribución de material que mostraba a menores siendo víctimas de abuso sexual.

Las investigaciones permitieron identificar un domicilio donde se sospechaba que se hallaban elementos vinculados al caso, lo que llevó a obtener una orden de allanamiento. Durante este procedimiento, se detuvo a un hombre de 38 años y se incautaron dispositivos electrónicos que contenían material de abuso sexual infantil, incluyendo cinco teléfonos celulares, cinco pendrives, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.

El segundo caso también se originó por un reporte del NCMEC, recibido este año, que llevó a las autoridades a investigar la posible tenencia y distribución de este tipo de imágenes por un hombre de 44 años.

Con la información recolectada, la fiscalía autorizó el allanamiento y el personal especializado arrestó al sospechoso tras encontrar dispositivos que contenían una gran cantidad de material de abuso.

En este procedimiento, se secuestraron 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 pendrives, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos.