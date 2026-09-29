Un custodio de Monteoliva fue herido tras un tiroteo con delincuentes en La Matanza

FOTO: Intento de robo a custodio de Alejandra Monteoliva en La Matanza deja heridos

Dos delincuentes intentaron robarle a un custodio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el partido bonaerense de La Matanza y producto del forcejeo el efectivo recibió un disparo en el brazo, mientras que los dos ladrones resultaron heridos.

El hecho ocurrió este martes en el cruce de las calles Gallardo y Dragones, en González Catán, cuando David Alberto Farias, Suboficial Mayor de la Policía Federal, actual custodio de la ministra de Seguridad, estaba por ingresar a su casa a bordo de un auto Toyota Etios rojo cuando fue interceptado por dos motochorros.

Uno de los implicados sacó un arma y sin mediar palabras realizó un disparo que impactó sobre el cristal de la puerta delantera izquierda del auto con el objetivo de robarlo. Ante ello, el efectivo repelió la agresión hiriendo a ambos masculinos, uno de los cuales cayó a escasos metros, mientras que el otro se fugó, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Se supo que el delincuente que cayó herido en el lugar fue identificado como Ariel Ignacio Arébalos, de 28 años, y que sufrió una herida en la zona lumbar.

Acerca del otro ladrón, Sergio Fernando Arce Bustamante, de 24 años, se determinó que minutos después fue traslado por familiares hacia el Hospital Simplemente Evita, donde ingresó con cinco impactos de arma de fuego.

La víctima del intento de robo también fue trasladado al mismo hospital con una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo.

La causa quedó en manos del Fiscal Adrián Arribas, quien dispuso la detención de ambos acusados por los delitos de tentativa de robo agravado, tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra.

Se secuestraron los armamentos involucrados, la moto y el vehículo de los familiares con el que se trasladó a unos de los malvivientes. Asimismo, se incautó del arma que se encontraba dentro de ese rodado.

En cuanto al Suboficial Mayor, se le tomó la declaración, se realizaron las pericias sobre su vehículo y se secuestró su armamento reglamentario.

Informe de Mauricio Conti.