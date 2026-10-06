Salorio, expreparador físico de Argentina: "Messi llegó al cielo, pero antes pasó por el infierno"

Gerardo Pascual Salorio, histórico preparador físico de las selecciones juveniles de Argentina, repasó su extensa trayectoria junto a los equipos nacionales y recordó especialmente el primer contacto que tuvo con Lionel Messi, cuando el rosarino comenzaba a dar sus primeros pasos con la camiseta argentina.

Salorio, quien participó y dirigió procesos en 11 mundiales de distintas categorías y fue parte de cinco títulos mundiales juveniles, contó que la primera impresión que le produjo Messi fue inmediata. “Hacía todo dos tiempos menos. Y a una velocidad como si pasáramos una cinta rápidamente”, recordó en diálogo con Cadena 3.

La velocidad del joven futbolista llamó especialmente su atención. “Me dije: tengo un extraterrestre que bajó ahí en Marte y nos juega para nosotros”, relató el preparador físico para describir lo que sintió al verlo por primera vez dentro de una cancha.

Salorio también reconstruyó parte del proceso que permitió que Messi comenzara a vestir la camiseta argentina. Según explicó, hubo varias personas involucradas en la búsqueda y el contacto con la familia del futbolista, entre ellas Claudio Rovira y Julio Grondona.

En ese momento, Messi ya se encontraba en las inferiores del Barcelona y también existía interés de la Federación Española. Sin embargo, el jugador mantuvo siempre un fuerte vínculo afectivo con Argentina.

El preparador físico recordó que, pese a su personalidad introvertida, Messi encontró rápidamente una forma de integrarse al grupo. “Poco hablar, lo hablaba con la pelota”, sintetizó Salorio.

Para el histórico integrante de los seleccionados juveniles, esa característica fue evidente desde el comienzo. “Enseguida se comunicó con la pelota. Así de sencillo, así de fácil”, explicó.

Al analizar la trayectoria de Messi con la Selección, Salorio destacó especialmente su capacidad para superar momentos adversos. El expreparador físico consideró que su historia puede convertirse en un ejemplo para los jóvenes argentinos.

“Este señor tiene que ser un ejemplo para nuestros jóvenes argentinos que ante cualquier adversidad aflojan”, afirmó. En ese sentido, recordó las finales perdidas, los cuestionamientos y el momento en que Messi decidió alejarse temporalmente del seleccionado antes de regresar.

Para Salorio, el recorrido del capitán argentino demuestra que el éxito también puede construirse después de atravesar etapas difíciles. “Antes de ir al infierno, llegó al cielo. Lo primero pasó por el infierno”, resumió.

El preparador físico también reflexionó sobre el impacto que Messi generó entre los hinchas de distintas generaciones y países. Recordó, incluso, una escena que refleja la dimensión internacional del futbolista: durante un entrenamiento abierto de Argentina en Brasil, antes del Mundial de 2014, observó a numerosos niños brasileños vestidos con la camiseta de Messi.

“Todos iban con Messi”, recordó, al destacar el vínculo que el futbolista logró construir con los más chicos más allá de las fronteras.

Desde su experiencia como preparador físico, Salorio también analizó la capacidad de Messi para mantenerse en el máximo nivel durante los últimos años de su carrera.

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El exintegrante de los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles destacó especialmente sus actuaciones en los Mundiales posteriores a Rusia 2018 y, particularmente, en Qatar 2022.

Según su mirada, Messi supo adaptar su juego y administrar sus esfuerzos para prolongar su carrera. “Se dio cuenta que no estaba para chocar por el medio y tenía que tirarse a un costado como para sacar más opciones de posibilidad”, explicó.

Para Salorio, esa capacidad de adaptación fue otra muestra de la inteligencia futbolística del capitán argentino. “Estábamos en presencia de un tipo de un genio, un genio”, concluyó.

A lo largo de la entrevista, el histórico preparador físico dejó en claro que la figura de Messi trasciende los títulos y los récords. Para quien lo observó desde sus primeros pasos con la Selección, su mayor legado también está en la perseverancia, la inteligencia y la capacidad de representar a la camiseta argentina durante generaciones.