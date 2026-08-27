FOTO: Tucumán: Alarma por alumna de 12 años que ingresó armada a su escuela

En un preocupante suceso ocurrido en la ciudad tucumana de Alderetes, una alumna de 12 años ingresó a la Escuela 110 con un arma en su mochila, afirmando que había sido víctima de amenazas por parte de sus compañeros. El incidente se registró alrededor de las 10 de la mañana en el establecimiento educativo ubicado en la calle Rivadavia.

Según las primeras investigaciones, la menor portaba un revólver con capacidad para ocho cartuchos, de los cuales seis estaban cargados y dos habían sido percutidos. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría y de la Motorizada de Alderetes, pertenecientes a la Unidad Regional Oeste, confirmaron la situación y se hicieron cargo del caso.

La joven declaró que las amenazas que había recibido de sus compañeras la llevaron a tomar la decisión de asistir al colegio armada. Este hecho ha generado una gran preocupación entre los padres y la comunidad educativa, quienes exigen medidas de seguridad más estrictas en las instituciones escolares.

Este incidente se suma a otro hecho ocurrido el martes, cuando un adolescente de 14 años disparó dentro de un aula en San Miguel de Tucumán, aunque afortunadamente no hubo heridos. En esa ocasión, el director de la Escuela Congreso intervino rápidamente, alertando a las autoridades y el joven fue entregado a sus padres mientras se investigan las circunstancias del disparo.