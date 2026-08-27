Fallece Ratko Mladic, el infame 'Carnicero de Bosnia', en prisión a los 84 años

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Ratko Mladic, el exjefe militar serbobosnio condenado por crímenes de guerra, murió a los 84 años en un hospital penitenciario de La Haya, informó la radiotelevisión pública serbia RTS.

Conocido como el "Carnicero de Bosnia", Mladic jugó un papel central en el genocidio de Srebrenica de 1995, donde las fuerzas serbobosnias bajo su mando asesinaron a más de 8.000 hombres y niños bosnios musulmanes, un hecho considerado la peor atrocidad cometida en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) lo había condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados con el conflicto bosnio de la década de 1990.

Tras la declaración de independencia de Bosnia a comienzos de 1992, los dirigentes serbobosnios, respaldados por el Gobierno de Belgrado encabezado por Slobodan Miloševic, crearon su propia entidad y desataron una ofensiva militar dirigida por Mladic. Las fuerzas serbobosnias llevaron a cabo una campaña de "limpieza étnica" para expulsar a bosnios musulmanes y croatas de amplias zonas del país.

Además de Srebrenica, Mladic tuvo un papel decisivo en el asedio de Sarajevo, que se prolongó casi cuatro años. Desde las colinas que rodean la capital, sus fuerzas sometieron a la ciudad a bombardeos y al fuego de francotiradores contra la población civil entre 1992 y 1995.

El asedio terminó oficialmente en febrero de 1996, y tras la guerra Mladic fue apartado del cargo en noviembre de 1996. Permaneció prófugo durante casi 15 años, protegido por una red de contactos, hasta que fue detenido en 2011 en la casa de un familiar en Serbia y trasladado a La Haya para ser juzgado.

En los últimos años su salud se había deteriorado considerablemente tras sufrir varios accidentes cerebrovasculares, según informaron sus familiares.