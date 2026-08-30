Islandia se prepara para rechazar un referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea

REIKIAVIK, Islandia — Islandia parece estar en vías de rechazar un referéndum que podría haber reiniciado las conversaciones para su adhesión a la Unión Europea, más de diez años después de que fracasaran las negociaciones iniciales, según un informe de la emisora nacional RÚV.

La votación, que busca cerrar por segunda vez el debate sobre este tema, se produce tras la decisión de un gobierno euroescéptico que puso fin a las conversaciones con la Unión Europea en 2015.

Con casi todos los distritos electorales contabilizados, el resultado muestra que el 52,5% de los votantes se opone a la unión, frente a un 47,5% que la apoya. RÚV destacó que es poco probable que los votos restantes, que provienen de una región del suroeste donde la propuesta está perdiendo, puedan cambiar el resultado.

El referéndum se llevó a cabo en un contexto marcado por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia, lo que llevó a algunos votantes a considerar la solidaridad europea como un factor importante. A pesar de ser miembro de la OTAN, los defensores de la unión argumentaron que una mayor integración con Europa podría proporcionar a Islandia una mejor protección ante posibles amenazas.

El gobierno de coalición de izquierda, que asumió en 2024, decidió adelantar la votación sobre la Unión Europea que originalmente estaba programada para el próximo año, tras los comentarios de Trump sobre Islandia en relación con Groenlandia.

La pregunta formulada a los aproximadamente 265.000 votantes habilitados fue sencilla: ¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?

Los opositores a la unión han resaltado que Islandia ya se beneficia del acceso al mercado único de la Unión Europea y del espacio Schengen, lo que les permite una libre circulación sin las limitaciones de soberanía que implicaría una membresía completa. Argumentaron que al unirse, la voz de Islandia podría diluirse en el Parlamento Europeo y que sería más beneficioso establecer acuerdos comerciales independientes, como uno con China.

Por otro lado, los partidarios de la unión sostienen que la membresía en la Unión Europea podría reducir la inflación y las tasas de interés, además de que el euro proporcionaría una estabilidad superior a la de la volátil corona islandesa. También argumentan que la cooperación con los países europeos es crucial para abordar problemas transnacionales, como el cambio climático.