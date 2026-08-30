Islandia se prepara para rechazar un referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea
Islandia avanza hacia el rechazo de un referéndum que podría reanudar las negociaciones para unirse a la Unión Europea, según la emisora nacional. El 52,5% de los votantes se opone a la medida.
FOTO: Islandia se dispone a rechazar conversaciones para volver a la UE, dice emisora TV pública
REIKIAVIK, Islandia — Islandia parece estar en vías de rechazar un referéndum que podría haber reiniciado las conversaciones para su adhesión a la Unión Europea, más de diez años después de que fracasaran las negociaciones iniciales, según un informe de la emisora nacional RÚV.
La votación, que busca cerrar por segunda vez el debate sobre este tema, se produce tras la decisión de un gobierno euroescéptico que puso fin a las conversaciones con la Unión Europea en 2015.
Con casi todos los distritos electorales contabilizados, el resultado muestra que el 52,5% de los votantes se opone a la unión, frente a un 47,5% que la apoya. RÚV destacó que es poco probable que los votos restantes, que provienen de una región del suroeste donde la propuesta está perdiendo, puedan cambiar el resultado.
El referéndum se llevó a cabo en un contexto marcado por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia, lo que llevó a algunos votantes a considerar la solidaridad europea como un factor importante. A pesar de ser miembro de la OTAN, los defensores de la unión argumentaron que una mayor integración con Europa podría proporcionar a Islandia una mejor protección ante posibles amenazas.
El gobierno de coalición de izquierda, que asumió en 2024, decidió adelantar la votación sobre la Unión Europea que originalmente estaba programada para el próximo año, tras los comentarios de Trump sobre Islandia en relación con Groenlandia.
La pregunta formulada a los aproximadamente 265.000 votantes habilitados fue sencilla: ¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?
Los opositores a la unión han resaltado que Islandia ya se beneficia del acceso al mercado único de la Unión Europea y del espacio Schengen, lo que les permite una libre circulación sin las limitaciones de soberanía que implicaría una membresía completa. Argumentaron que al unirse, la voz de Islandia podría diluirse en el Parlamento Europeo y que sería más beneficioso establecer acuerdos comerciales independientes, como uno con China.
Por otro lado, los partidarios de la unión sostienen que la membresía en la Unión Europea podría reducir la inflación y las tasas de interés, además de que el euro proporcionaría una estabilidad superior a la de la volátil corona islandesa. También argumentan que la cooperación con los países europeos es crucial para abordar problemas transnacionales, como el cambio climático.
Lectura rápida
¿Qué decisión está tomando Islandia?
Islandia está en vías de rechazar un referéndum para reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.
¿Cuál es el resultado del referéndum hasta ahora?
El 52,5% de los votantes se opone a la unión, mientras que el 47,5% la apoya.
¿Por qué se adelantó el referéndum?
El gobierno de izquierda decidió adelantar la votación tras comentarios del presidente Donald Trump sobre Groenlandia.
¿Qué beneficios se mencionan a favor de la unión?
La membresía podría reducir la inflación y las tasas de interés, y ofrecer mayor estabilidad económica.
¿Qué argumentan los opositores a la unión?
Los opositores sostienen que Islandia ya se beneficia del acceso al mercado único y que su voz podría diluirse en la UE.
[Fuente: AP]