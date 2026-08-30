Aumenta a 38 el número de víctimas tras el ataque ruso a un almacén en Ucrania

FOTO: Sube a 38 la cifra de muertos por ataque ruso a almacén en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — La cifra de fallecidos por un ataque ruso a un almacén en el oeste de Kiev, el más mortífero del año, ha ascendido a 38, según informó el presidente Volodymyr Zelenskyy el domingo. Además, hay cuatro personas desaparecidas.

El ataque, que se produjo el viernes por la noche, tuvo como objetivo un almacén de municiones en la aldea de Myla. Autoridades locales indicaron que el ataque generó explosiones masivas e incendios que afectaron a decenas de casas y edificios aledaños.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la extinción de los incendios y en la identificación y desactivación de artefactos explosivos en el área, según lo declarado por Zelenskyy en redes sociales. En total, 20 personas resultaron heridas, entre ellas dos niños.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia amenazó con realizar "ataques masivos" contra la infraestructura energética de Ucrania, en respuesta a recientes ataques ucranianos con drones dirigidos a un minorista conocido como "el Amazon de Rusia" y a instalaciones del sector de petróleo y gas. Ucrania sostiene que este sector financia y respalda la invasión rusa.

El ministerio ruso justificó sus amenazas como una represalia por los "ataques en curso de Kiev contra la infraestructura civil de Rusia y el sector energético". En los últimos meses, Ucrania ha llevado a cabo ataques significativos contra instalaciones del minorista en línea Wildberries, argumentando que esta empresa contribuye al esfuerzo bélico del Kremlin.

Además, drones ucranianos han atacado refinerías de petróleo en Rusia, lo que ha generado una crisis de combustible en un país que es uno de los mayores productores de energía a nivel mundial.

Durante los inviernos anteriores, Rusia ha atacado sistemáticamente la red eléctrica de Ucrania, dejando a miles de personas sin calefacción ni electricidad en temperaturas bajo cero. Funcionarios ucranianos han advertido que el próximo invierno podría ser el más difícil desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Por separado, al menos tres personas resultaron heridas en un ataque con drones ruso en Kiev a última hora del sábado, mientras las alertas de ataque se activaron durante todo el día. Se registraron incendios en un edificio residencial de 12 pisos en el distrito de Obolonskyi, y los equipos de rescate respondieron a incendios en otros tres distritos de la capital.