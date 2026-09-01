Los argentinos en acción este martes en el US Open: horarios y rivales

FOTO: Se juegan los últimos partidos correspondientes a la primera ronda.

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- Este martes se llevarán a cabo los últimos encuentros de la primera ronda del US Open, donde los tenistas argentinos tendrán una jornada repleta de desafíos.

Luego de las victorias que aseguraron su pase a la segunda ronda, Mariano Navone, Tomás Etcheverry y Marco Trungelliti se preparan para ver a sus compatriotas en acción.

El primer argentino en debutar será Francisco Comesaña, quien ya se encuentra compitiendo en el Louis Armstrong Stadium contra el italiano Flavio Cobolli, un jugador que ha mostrado un notable crecimiento este año.

Más tarde, a las 14:30, el mayor de los hermanos Cerúndolo, Francisco Cerúndolo (24°), intentará revertir su racha negativa frente al austríaco Filip Misolic.

Casi simultáneamente, no antes de las 14:40, será el turno de Camilo Ugo Carabelli, quien se enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff, un rival que puede complicar a cualquier tenista en un buen día.

Por último, a las 15:50, Juan Manuel Cerúndolo se medirá ante el francés Arthur Gea, quien ingresó al torneo como reemplazo del noruego Casper Ruud, que se retiró por una lesión en la espalda.

Lectura rápida ¿Qué partidos se juegan hoy?

Los argentinos Francisco Comesaña, Francisco Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo compiten en el US Open. ¿A qué hora juega Francisco Cerúndolo?

Francisco Cerúndolo juega a las 14:30 contra Filip Misolic. ¿Quién es el primer argentino en jugar?

El primer argentino en salir a la cancha es Francisco Comesaña, que se enfrenta a Flavio Cobolli. ¿Qué rival enfrenta Camilo Ugo Carabelli?

Camilo Ugo Carabelli se mide contra Jan-Lennard Struff, no antes de las 14:40. ¿Quién reemplaza a Casper Ruud?

Arthur Gea entra en lugar de Casper Ruud, quien se retiró por lesión.

Francisco Comesaña - Flavio Cobolli: en juegoFrancisco Cerúndolo (24°) - Filip Misolic: 14:30Camilo Ugo Carabelli - Jan-Lennard Struff: no antes de 14:40Juan Manuel Cerúndolo - Arthur Gea: no antes de 15:50