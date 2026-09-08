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Ituzaingó: un joven mató a su novia de 18 años en medio de una discusión

El hecho se produjo en una vivienda, donde también resultó herido el padre de la víctima.

08/09/2026 | 22:16Redacción Cadena 3

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Ituzaingó: joven asesina a su novia de 18 años en una discusión violenta

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Una adolescente fue asesinada este martes por la noche por su novio, en medio de una fuerte discusión que se registró en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano.

Por causas que la policía está tratando de establecer, el joven le disparó en el cuello a su novia, de 18 años, y además en la refriega también hirió al padre de la chica, aunque se encuentra fuera de peligro.

La víctima fue trasladada al Hospital de Ituzaingó, donde se constató su fallecimiento, mientras que su progenitor también fue ingresado en el mismo nosocomio, con heridas de bala en ambas piernas, aunque se recupera satisfactoriamente, según consignó el portal Oeste Noticias.

Los investigadores trabajan para establecer qué ocurrió durante la discusión y cuál fue la secuencia de los disparos, mientras que el episodio es investigado como un presunto femicidio seguido de un ataque contra el padre de la víctima.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Ituzaingó?
Un joven disparó y mató a su novia de 18 años durante una discusión.

¿Quiénes fueron las víctimas?
La víctima fue una adolescente de 18 años y su padre, que resultó herido en las piernas.

¿Dónde sucedió el hecho?
El incidente tuvo lugar en una vivienda de Ituzaingó, Buenos Aires.

¿Cuándo ocurrió el asesinato?
El hecho se registró la noche del 8 de septiembre.

¿Cómo se encuentra el padre de la víctima?
El padre de la joven está fuera de peligro y en recuperación tras ser herido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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