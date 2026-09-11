Defensa y Justicia venció 2-0 a Gimnasia y se posiciona en lo más alto del Torneo Clausura

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) - Defensa y Justicia se impuso por 2 a 0 ante Gimnasia de Mendoza en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo, dirigido por Julio César Vaccari, logró ascender a la primera posición de la Zona A, donde comparte el liderazgo con Vélez, ambos con 17 puntos.

El primer gol llegó a los 11 minutos, cuando Juan Gutiérrez realizó una notable jugada por la banda izquierda, tras una contra rápida del Halcón. Gutiérrez centró con precisión para Leandro Fernández, quien marcó de cabeza, estableciendo el 1 a 0 para el local.

Más adelante, Fernández volvió a poner el balón en la red, pero el gol fue anulado por el VAR debido a una posición de offside. Este revés no desanimó al equipo, que continuó buscando ampliar la ventaja.

El segundo tiempo comenzó con mucha intensidad para el local, que intentó aumentar la diferencia para evitar cualquier sorpresa en el desenlace del partido. A los 5 minutos, Leandro Fernández se escapó por la derecha, se adentró en el área y realizó un disparo que se fue apenas desviado.

Finalmente, a los 12 minutos del segundo tiempo, Defensa y Justicia logró concretar el segundo gol. Después de una buena cobertura y un pase en profundidad de Valentín Loza, César Pérez llegó al fondo y asistió a David Barbona, quien definió con precisión al segundo palo.

El equipo local mostró un control absoluto del juego, lo que permitió a Vaccari no hacer cambios hasta bien entrada la segunda mitad. A los 30 minutos del complemento, Gimnasia ya había agotado sus sustituciones, mientras que el Halcón solo había realizado una.

En el encuentro, el equipo de Darío Franco sintió la ausencia de Agustín Módica, el delantero estrella que no pudo participar debido a una lesión que lo mantiene fuera de las canchas por segunda vez consecutiva.

Con este triunfo, Defensa y Justicia se llevó tres puntos valiosos que lo mantienen en la cima de la Zona A, ahora junto a Vélez. Por su parte, Gimnasia de Mendoza dejó escapar la oportunidad de liderar en soledad y quedó como escolta, sumando 16 unidades. En la próxima jornada, el Lobo intentará recuperarse en su encuentro contra Deportivo Riestra de local, el sábado 19 a las 14:30.

En tanto, el Halcón de Varela buscará continuar su racha positiva y escalar en la tabla anual, enfrentando a Central Córdoba de visitante el viernes 18 a partir de las 18:00.