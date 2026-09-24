Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 24 de septiembre.

El sorteo número 26570 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 3418, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).

1° 3418

2° 7568

3° 5000

4° 1397

5° 7683

6° 6247

7° 3523

8° 8322

9° 9074

10° 2750

11° 4900

12° 3106

13° 2477

14° 2036

15° 4269

16° 9600

17° 0481

18° 9607

19° 2013

20° 3290

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en Argentina, donde los participantes confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La quiniela no solo es un juego de azar, sino también una forma de entretenimiento que une a la comunidad en torno a la esperanza de ganar.

En cada sorteo, los números ganadores son anunciados con gran expectativa, y el número 3418 ha sido el afortunado de esta noche. Los apostadores deben estar atentos a los resultados y seguir participando en futuros sorteos para tener la oportunidad de cambiar su suerte.