Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 24 de septiembre.
El sorteo número 26570 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 24 de septiembre a las 21:00, destacando el número 3418 en la primera posición, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Sangre)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26570 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 3418, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).
1° 3418
2° 7568
3° 5000
4° 1397
5° 7683
6° 6247
7° 3523
8° 8322
9° 9074
10° 2750
11° 4900
12° 3106
13° 2477
14° 2036
15° 4269
16° 9600
17° 0481
18° 9607
19° 2013
20° 3290
Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en Argentina, donde los participantes confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La quiniela no solo es un juego de azar, sino también una forma de entretenimiento que une a la comunidad en torno a la esperanza de ganar.
En cada sorteo, los números ganadores son anunciados con gran expectativa, y el número 3418 ha sido el afortunado de esta noche. Los apostadores deben estar atentos a los resultados y seguir participando en futuros sorteos para tener la oportunidad de cambiar su suerte.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26570 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 24 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 3418, correspondiente a A primera (Sangre).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon 20 números en total.
¿Qué importancia tiene la quiniela?
Es una tradición en Argentina que une a la comunidad y ofrece oportunidades de premios.