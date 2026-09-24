Lautaro Martínez reflexiona sobre el legado de Messi en la Selección argentina
El delantero de la Selección argentina afirmó que deben "arrancar de cero" tras el retiro de Messi, destacando la importancia del legado que deja el astro del fútbol.
FOTO: Lautaro Martínez junto a Lionel Messi.
Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) - Lautaro Martínez, delantero de la Selección argentina, se pronunció sobre el retiro de Lionel Messi del equipo nacional, destacando que "queda el legado que dejó" el astro con la camiseta albiceleste.
"Todos los chicos que venimos sumando y la gente nueva, queda arrancar de cero como todo proceso", expresó el "Toro" en una entrevista con ESPN, después de asistir al clásico de Reserva entre Independiente y Racing en el Cilindro de Avellaneda.
Al ser preguntado sobre sus sentimientos ante la despedida del ícono del fútbol, programada para el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, Lautaro comentó: "Todavía no se fue, queda el último partido. Y después veremos."
Además, el delantero del Inter analizó el proceso de recambio generacional que ya ha comenzado bajo la dirección de Lionel Scaloni. En este sentido, afirmó: "Hay muchos chicos importantes, interesantes".
Respecto a su propia experiencia desde el inicio del ciclo de Scaloni, fue claro: "Hay chicos que venimos, que ya tenemos dos mundiales jugados, que lo importante es continuar con el legado que deja Leo, que deja Otamendi y que dejó Ángel Di María. Así que hay que seguir disfrutando".
Finalmente, al ser consultado sobre su posible liderazgo en la nueva Selección argentina, Martínez concluyó: "Será un proceso importante para nosotros. Daremos siempre lo mejor con la Selección".
Lectura rápida
¿Qué dijo Lautaro Martínez sobre Messi?
Destacó que queda un legado importante tras su retiro.
¿Cuándo se despedirá Messi?
Su despedida está programada para el 6 de octubre en el estadio Monumental.
¿Qué opinó sobre el recambio generacional?
Señaló que hay muchos chicos interesantes que se están sumando al equipo.
¿Cuál es su experiencia en la Selección?
Martínez mencionó que él y otros jugadores ya han disputado dos mundiales.
¿Cómo ve su papel en el futuro?
Afirmó que será un proceso importante y que siempre darán lo mejor.
[Fuente: Noticias Argentinas]