Descubren dos nuevas especies de caracoles en Montenegro con conchas que se cierran como puertas

Investigadores identificaron dos nuevas especies de caracoles en Montenegro, ampliando así la diversidad conocida de los caracoles terrestres europeos. Las especies, Cochlostoma komarnica y Cochlostoma dobrido, fueron descritas en un estudio publicado en el Biodiversity Data Journal.

Ambas especies son pequeñas, con conchas en forma de cono que miden aproximadamente 6 mm de longitud. Habitan en rocas de piedra caliza y se alimentan de algas y líquenes. Presentan características inusuales: a diferencia de la mayoría de los caracoles terrestres, sus ojos están situados a los lados de la cabeza en lugar de en los extremos de los tallos oculares. Además, poseen un disco circular en la cola que puede sellar la abertura de la concha como una puerta cuando el animal se retira al interior.

Nuevas especies encontradas en las montañas de Montenegro

Los caracoles fueron descubiertos durante expediciones organizadas por Taxon Expeditions, una iniciativa que permite a miembros del público participar en trabajos de campo científicos genuinos. Entre 2018 y 2025, se realizaron expediciones en Montenegro a través de una asociación que involucró a Taxon Expeditions, la fundación sin fines de lucro Taxon Foundation y colaboradores locales de la Sociedad de Ecologistas de Montenegro.

Los equipos de campo reunieron investigadores internacionales, científicos ciudadanos, estudiantes locales y conservacionistas para investigar la biodiversidad del Parque Nacional Durmitor y el Cañón de Komarnica.

Los investigadores encontraron los caracoles en varias ubicaciones mientras trabajaban en el accidentado terreno montañoso de la región. Sin embargo, no quedó claro de inmediato que representaran especies desconocidas para la ciencia. Esto se hizo evidente solo después de que los animales fueron disecados y analizados genéticamente en el laboratorio de campo.

Nombrados por los lugares donde fueron hallados

El equipo de expedición eligió los nombres durante una votación realizada en el campamento. Cochlostoma dobrido fue nombrado en honor a la meseta Dobri Do, ubicada entre los picos del Parque Nacional Durmitor. Por su parte, Cochlostoma komarnica toma su nombre del impresionante pero desprotegido Cañón de Komarnica, que se encuentra al sur de Durmitor.

La participante de una de las expediciones, la música Janine Buisman de los Países Bajos, expresó: "Me sorprendió que todavía sea posible descubrir nuevas especies animales en Europa". La bióloga Jovana Ðokic de la Sociedad de Ecologistas de Montenegro, otra autora del estudio, comentó que los cañones, montañas y gargantas de esta parte de los Balcanes contienen una amplia biodiversidad que permanece poco explorada, con muchas especies que aún podrían estar esperando ser documentadas.

El Cañón de Komarnica enfrenta una amenaza hidroeléctrica

Ðokic subrayó que los planes que afectan al Cañón de Komarnica son especialmente preocupantes. "Es aún más alarmante que el Cañón de Komarnica esté destinado a ser inundado por una represa hidroeléctrica. Esto destruirá este salvaje cañón fluvial y toda la biodiversidad que contiene, incluidas muchas especies aún desconocidas para la ciencia", declaró.

- Jovana Ðokic

El desarrollo propuesto ha ayudado a convertir al Cañón de Komarnica en un foco importante de encuestas de biodiversidad organizadas. Investigadores y grupos de conservación están documentando su vida silvestre en un esfuerzo por construir un caso científico para proteger la zona. La Sociedad de Ecologistas de Montenegro está pidiendo que el Cañón de Komarnica forme parte del sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO de Durmitor y que se abandonen los planes para el proyecto hidroeléctrico.

"La energía hidroeléctrica no es ni verde ni sostenible cuando destruye un ecosistema único como este", concluyó Ðokic.