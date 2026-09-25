Científicos descubren que bacterias magnéticas pueden alargar la vida de los gusanos un 43%
Un estudio revela que la bacteria magnética Magnetospirillum magneticum AMB-1 extiende la vida de los gusanos C. elegans en más de un 43%, protegiendo su salud neurológica y intestinal.
FOTO: Bacterias magnéticas que alargan la vida de los gusanos
Un grupo de investigadores liderados por el profesor An Xu de los Institutos Hefei de Ciencia Física de la Academia China de Ciencias descubrió que una bacteria magnética llamada Magnetospirillum magneticum AMB-1 puede extender la vida saludable de los gusanos Caenorhabditis elegans. Este hallazgo se publicó en la revista Free Radical Biology and Medicine.
El estudio demostró que la bacteria, capaz de producir magnetosomas, incrementó la esperanza de vida de los gusanos en un 43.39%. Además, el tratamiento ayudó a preservar la función neurológica y la integridad intestinal de los gusanos más viejos.
Los investigadores se enfocaron en el mecanismo detrás de este efecto, identificando que la supresión de un tipo de muerte celular conocida como ferroptosis fue clave. Esta forma de muerte celular está asociada con la acumulación de hierro y el daño oxidativo en las células.
Los resultados mostraron que la producción de magnetosomas era esencial para el efecto de longevidad. La cepa AMB-1, que produce magnetosomas, tuvo un efecto más fuerte en comparación con una variante no magnética, mientras que otra cepa que no producía magnetosomas no logró extender la vida de los gusanos.
Los experimentos adicionales revelaron que la bacteria redujo la acumulación de hierro y disminuyó la peroxidación de lípidos en los gusanos, lo que suprimió la ferroptosis relacionada con el envejecimiento. Análisis genéticos indicaron que varias vías relacionadas con la ferroptosis estaban involucradas en la regulación de la vida útil mediada por AMB-1.
Los hallazgos proponen una nueva estrategia microbiana para intervenciones anti-envejecimiento y ofrecen evidencia fundamental que podría respaldar el uso más amplio de estas bacterias en medicina geriátrica.
Lectura rápida
¿Qué descubrieron los científicos?
Encontraron que la bacteria magnética AMB-1 puede extender la vida de los gusanos C. elegans en un 43%.
¿Quién lideró la investigación?
La investigación fue liderada por el profesor An Xu de los Institutos Hefei de Ciencia Física.
¿Cuándo se publicó el estudio?
El estudio se publicó el 24 de septiembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo la investigación?
La investigación se realizó en los Institutos Hefei de Ciencia Física, parte de la Academia China de Ciencias.
¿Por qué es importante este hallazgo?
Establece una nueva estrategia microbiana para el envejecimiento y podría tener aplicaciones en medicina geriátrica.