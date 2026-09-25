Científicos descubren que bacterias magnéticas pueden alargar la vida de los gusanos un 43%

Un grupo de investigadores liderados por el profesor An Xu de los Institutos Hefei de Ciencia Física de la Academia China de Ciencias descubrió que una bacteria magnética llamada Magnetospirillum magneticum AMB-1 puede extender la vida saludable de los gusanos Caenorhabditis elegans. Este hallazgo se publicó en la revista Free Radical Biology and Medicine.

El estudio demostró que la bacteria, capaz de producir magnetosomas, incrementó la esperanza de vida de los gusanos en un 43.39%. Además, el tratamiento ayudó a preservar la función neurológica y la integridad intestinal de los gusanos más viejos.

Los investigadores se enfocaron en el mecanismo detrás de este efecto, identificando que la supresión de un tipo de muerte celular conocida como ferroptosis fue clave. Esta forma de muerte celular está asociada con la acumulación de hierro y el daño oxidativo en las células.

Los resultados mostraron que la producción de magnetosomas era esencial para el efecto de longevidad. La cepa AMB-1, que produce magnetosomas, tuvo un efecto más fuerte en comparación con una variante no magnética, mientras que otra cepa que no producía magnetosomas no logró extender la vida de los gusanos.

Los experimentos adicionales revelaron que la bacteria redujo la acumulación de hierro y disminuyó la peroxidación de lípidos en los gusanos, lo que suprimió la ferroptosis relacionada con el envejecimiento. Análisis genéticos indicaron que varias vías relacionadas con la ferroptosis estaban involucradas en la regulación de la vida útil mediada por AMB-1.

Los hallazgos proponen una nueva estrategia microbiana para intervenciones anti-envejecimiento y ofrecen evidencia fundamental que podría respaldar el uso más amplio de estas bacterias en medicina geriátrica.