Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un ambiente cálido, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 28°. La sensación térmica se sitúa en 27°, mientras que la humedad es bastante baja, con un 6%. Los vientos soplan a 9 m/s desde el oeste, lo que contribuye a la sensación de calor en la región.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con nubes cubiertas, lo que puede influir en la percepción de la temperatura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se encuentra en 1006 hPa. Estos factores climáticos son importantes para quienes planean actividades al aire libre.

Las temperaturas para el día de hoy indican una mínima de 15° y una máxima de 28°. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca nublado, aunque no se anticipan precipitaciones. Los vientos continuarán moderados, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor.

Para los próximos días, el pronóstico extendido muestra un cambio en las condiciones climáticas. El sábado 26 de septiembre, se espera un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 17° y 27°. El domingo 27, las mínimas subirán a 18° y las máximas alcanzarán los 28°, manteniendo el cielo despejado. Sin embargo, a partir del lunes 28, se anticipa la llegada de lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre 17° y 21°.

En resumen, este viernes 25 de septiembre, Mendoza disfrutará de un día cálido y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.