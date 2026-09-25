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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre, Salta presentará una temperatura mínima de 10° y una máxima de 33°. El cielo estará mayormente despejado, con condiciones ideales para actividades al aire libre.

25/09/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico para el viernes 25 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de few clouds, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica se siente ligeramente más baja, alcanzando los 15°. La humedad es del 64%, lo que indica un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste (250°). La presión atmosférica se encuentra en 1011 hPa.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 33°. Las condiciones climáticas son favorables, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles adecuados, lo que contribuirá a un ambiente agradable. El viento será leve, lo que no afectará las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, Salta presentará un clima variado. Para el sábado 26 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 34°, con cielo despejado. El domingo 27 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 20° y 35°, también con cielo despejado. Sin embargo, el lunes 28 de septiembre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 19° y máximas de 34°. Para el martes 29 de septiembre, se esperan lluvias moderadas, con mínimas de 14° y máximas de 21°. Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, las temperaturas mínimas serán de 14° y máximas de 25°, con lluvias moderadas.

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