Oracle notifica fuerza mayor en su centro de datos Stargate en Nuevo México

Oracle envió una notificación de fuerza mayor al desarrollador de Project Jupiter, un campus de centros de datos Stargate en Nuevo México, según informó Bloomberg el jueves. Las cláusulas de fuerza mayor, comunes en contratos de energía y materias primas, eximen a una parte de las obligaciones contractuales cuando eventos fuera de su control interfieren. Oracle no busca salir como inquilino principal del campus, según las fuentes de Bloomberg. En cambio, la notificación le permitiría a la empresa retrasar pagos si la instalación no cumple con su objetivo de entrar en funcionamiento en 2028.

Este aviso también se produce en un contexto de creciente escrutinio nacional sobre la construcción de centros de datos de IA, mientras los desarrolladores enfrentan altos costos para construir capacidad para clientes como OpenAI. Oracle afirmó que no espera retrasos. "El Proyecto Jupiter sigue en nuestro cronograma previsto", declaró la empresa en un comunicado a CNBC. "Estamos completamente comprometidos con Nuevo México y confiados en nuestro camino a seguir".

Blue Owl Capital, cuya unidad recibió la notificación, también indicó en su declaración a CNBC que "esta notificación no cambia los compromisos financieros con este proyecto a largo plazo".

Sin embargo, la notificación sigue a una serie de contratiempos en el sitio, muchos de los cuales están relacionados con su suministro de energía. El campus, diseñado para manejar 2.45 gigavatios, está destinado a funcionar con celdas de combustible de gas de Bloom Energy, lo que hace que un suministro de gas confiable sea fundamental para su cronograma.

Un oleoducto de Energy Transfer destinado a entregar gas al sitio también ha sido retrasado casi seis meses, hasta el 1 de febrero de 2027, después de que los reguladores rechazaron repetidamente los permisos para la línea. En agosto, Bloomberg informó que la ruta del oleoducto había sido modificada tras esos rechazos. Un permiso de calidad del aire separado para el sistema de celdas de combustible que alimentaría el campus también está pendiente. El departamento de medio ambiente del estado enfrenta un plazo del 23 de noviembre para decidir.

El Proyecto Jupiter es uno de los sitios emblemáticos de Stargate, la iniciativa de infraestructura de IA que Oracle, OpenAI y SoftBank anunciaron con el presidente Donald Trump a principios de su segundo mandato. El campus ha generado oposición de residentes y grupos ambientales y se ha convertido en un punto de controversia política antes de las elecciones de medio término. Oracle ha respondido con una campaña de divulgación pública en el estado destinada a ganar el apoyo de los críticos del proyecto, según Bloomberg.