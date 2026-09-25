Colombia y Bolivia en el foco: protestas culturales y un nuevo felino descubierto
En Colombia, artistas se movilizan contra recortes en cultura. En Bolivia, se anuncia el hallazgo de un pequeño felino moteado. Las imágenes destacan los eventos más relevantes de la semana en la región.
FOTO: Nuevo felino en Bolivia, protestas de artistas y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe
Colombia ha sido escenario de manifestaciones en contra de los recortes en el financiamiento destinado a las artes y la cultura. Estas protestas reflejan la preocupación de artistas y creativos que ven amenazados sus proyectos y la importancia de la cultura en la sociedad.
Por otro lado, en Bolivia, un equipo de investigadores ha logrado identificar una nueva especie de felino moteado de pequeño tamaño. Este hallazgo no solo enriquece la biodiversidad del país, sino que también subraya la importancia de la conservación de la fauna local.
Entre el 18 y el 24 de septiembre de 2026, se han registrado diversas imágenes que capturan estos momentos significativos en Latinoamérica y el Caribe. Esta fotogalería, seleccionada por Anita Baca, editora de fotografía de The Associated Press en la Ciudad de México, presenta las mejores fotografías que documentan estos eventos.
Los fotógrafos de AP han estado trabajando arduamente para ofrecer una visión visual de la realidad en la región, y sus imágenes pueden ser seguidas a través de sus cuentas en redes sociales como Instagram y X.
Lectura rápida
¿Qué sucede en Colombia?
Artistas colombianos protestan contra recortes en el financiamiento de la cultura.
¿Qué se descubrió en Bolivia?
Investigadores identificaron una nueva especie de felino moteado de pequeño tamaño.
¿Cuándo se publicaron las imágenes?
Las fotografías fueron publicadas entre el 18 y el 24 de septiembre de 2026.
¿Quién seleccionó las imágenes?
La fotogalería fue seleccionada por Anita Baca, editora de fotografía de AP.
¿Dónde pueden seguir las imágenes?
Los fotógrafos de AP están en Instagram y Twitter, donde publican sus trabajos.
[Fuente: AP]