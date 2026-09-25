Colombia y Bolivia en el foco: protestas culturales y un nuevo felino descubierto

FOTO: Nuevo felino en Bolivia, protestas de artistas y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Colombia ha sido escenario de manifestaciones en contra de los recortes en el financiamiento destinado a las artes y la cultura. Estas protestas reflejan la preocupación de artistas y creativos que ven amenazados sus proyectos y la importancia de la cultura en la sociedad.

Por otro lado, en Bolivia, un equipo de investigadores ha logrado identificar una nueva especie de felino moteado de pequeño tamaño. Este hallazgo no solo enriquece la biodiversidad del país, sino que también subraya la importancia de la conservación de la fauna local.

Entre el 18 y el 24 de septiembre de 2026, se han registrado diversas imágenes que capturan estos momentos significativos en Latinoamérica y el Caribe. Esta fotogalería, seleccionada por Anita Baca, editora de fotografía de The Associated Press en la Ciudad de México, presenta las mejores fotografías que documentan estos eventos.

Los fotógrafos de AP han estado trabajando arduamente para ofrecer una visión visual de la realidad en la región, y sus imágenes pueden ser seguidas a través de sus cuentas en redes sociales como Instagram y X.