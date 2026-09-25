Feather: la startup que quiere ser el 'Android de la robótica' para desarrolladores

Feather Robotics, una startup de robótica humanoide fundada en 2025, se ha propuesto desarrollar un robot que pueda adaptarse a diversas tareas en el mundo real. A diferencia de competidores como Tesla o Figure, que trabajan en crear tanto el cuerpo como la inteligencia artificial de sus robots, Feather ofrece un kit de hardware y software que permite a los desarrolladores personalizar sus robots para diferentes aplicaciones.

El cofundador Hoa Mai destacó que "no se puede comprar un robot de Tesla hoy y desarrollar sobre él". Con este enfoque, Feather ha recaudado 7.6 millones de dólares en su ronda de financiación inicial liderada por Gradient Ventures.

La empresa ha lanzado un sistema robótico modular que permite a los desarrolladores ajustar las características del hardware, como la longitud de los brazos, y ha comenzado a vender sus robots, superando el millón de dólares en ingresos. Aunque no se han revelado los nombres de sus clientes, se ha confirmado que sus robots están trabajando como cocineros en restaurantes y realizando tareas de limpieza en laboratorios científicos.

La plataforma de Feather es compatible con modelos de diversas empresas de inteligencia artificial en robótica, incluyendo Nvidia y Skild. El cofundador Mai afirmó que la compañía está lista para un gran lanzamiento de producto tras haber solucionado casi todos los problemas detectados durante el año de pruebas en el campo.

Según Darian Shirazi, socio general de Gradient, Feather no tiene competidores directos en los Estados Unidos. La startup se diferencia en el mercado por ofrecer una plataforma robótica modular, a un precio de 30,000 dólares, que es aproximadamente la mitad del costo de modelos competidores, como el H2 Edu de Unitree.

Shirazi argumentó que, considerando que un trabajador suele costar entre 50,000 y 60,000 dólares al año, comprar un robot Feather puede ser una opción más económica y eficiente para muchas empresas.

Feather espera que el valor en la robótica provenga de un ecosistema desarrollado alrededor de su hardware. Mai concluyó que, aunque el mercado actual para las empresas de inteligencia artificial física es pequeño, se espera que en cinco años haya miles de aplicaciones en este campo, y Feather aspira a ser la plataforma que impulse todas ellas.