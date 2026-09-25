FOTO: Fieles se congregan en San Nicolás para rendir homenaje a la Virgen del Rosario

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Este viernes, miles de fieles se reúnen para celebrar a la Virgen del Rosario en San Nicolás, en el marco del 43° aniversario de la primera aparición, que fue comunicada por una vecina durante una oración en su habitación.

Desde 1983, cada 25 de septiembre, una multitud de creyentes peregrina hacia San Nicolás de los Arroyos para rezar, agradecer y pedir por diversas intenciones, bajo el lema "Madre, tu mirada nos sostiene".

Los devotos, provenientes de diferentes puntos del país, han comenzado a llegar a la ciudad desde tempranas horas para formarse en la entrada del santuario, donde a partir de las 15.00 se llevará a cabo la procesión, el rezo del Santo Rosario y la misa central, presidida por el Monseñor Hugo Santiago.

La historia de estas apariciones se remonta a Gladys Quiroga de Motta, quien en 1983 relató que mientras rezaba, se le presentó en su cuarto una mujer vestida de azul, sosteniendo al Niño Jesús y un rosario en sus manos.

A través de un testamento, Gladys documentó cada una de las apariciones que experimentó, evidenciando la relevancia de estos eventos en la comunidad.

El reconocimiento oficial de las apariciones tuvo lugar en mayo de 2016, cuando el monseñor Héctor Cardelli, obispo de San Nicolás en ese momento, firmó un decreto que validó oficialmente el carácter sobrenatural de los acontecimientos relacionados con las manifestaciones de la Virgen María, según destaca el medio IRE.