Sofía Gonet revela su situación tras denuncia a Hernán Bloquero y recibe custodia policial

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) — La creadora de contenido Sofía Gonet, conocida como "La Reini", se expresó sobre su situación actual tras presentar una denuncia por acoso contra Hernán Bloquero. Este último se presentó en el lugar de trabajo de su ex pareja Homero Pettinato para amenazarlo.

El incidente ocurrió en la puerta del streaming Olga, donde Gonet relató que el hombre la acosa sistemáticamente desde hace diez años. En respuesta a esta situación, la influencer decidió denunciar a Bloquero y solicitó que la causa sea tratada en el ámbito penal, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

A través de un video en TikTok, Gonet compartió detalles sobre su seguridad, mencionando que cuenta con custodia policial en todo momento. Además, hizo una mención humorística a su padre, a quien se refirió como 'patovica', quien la acompaña desde que se conoció la noticia.

"Tengo un guardaespaldas que me está siguiendo desde hace cuatro días, mi papá. Estoy siendo totalmente custodiada", expresó mientras se mostraba en un video junto a su padre, quien ha estado a su lado en sus trabajos y esperándola tras cada salida.

"Tengo policías hasta cuando voy al baño, a ese nivel", agregó sobre la protección que recibe y continuó: "Vengo a Telefe, tengo no sé cuánta seguridad. Voy a mi casa, tengo al policía en la puerta, al policía en la terraza, al policía en la puerta".

Según información disponible, la denuncia fue presentada en la comisaría 14B, donde se estableció la entrega de un botón antipánico y se dispuso una consigna de seguridad para Gonet.

Por otro lado, el hombre acusado, Claudio Hernán Di Carlo, ha sido imputado por amenazas simples y convocado a indagatoria por la Justicia de la ciudad, tras el incidente que tuvo lugar en la puerta de Olga, donde realizó un gesto amenazante hacia Pettinato, después de haber enviado reiteradas amenazas a través de medios virtuales.

La causa está a cargo del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía N.º 6. Luego de un intento fallido de la Policía por localizar al acusado en su ciudad natal de Junín, la citación se realizó por vía telefónica.