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La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.

El sorteo número 41366 de La Previa se realizó el viernes 25 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8953, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (El Barco)".

25/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41366 del juego LA PREVIA se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8953, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).

1° 8953

2° 1692

3° 3001

4° 9861

5° 5788

6° 1275

7° 5769

8° 5331

9° 3116

10° 3014

11° 2129

12° 1993

13° 3697

14° 1823

15° 0734

16° 1875

17° 7059

18° 5685

19° 7625

20° 7947

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41366 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 25 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8953.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (El Barco).

¿Cuáles son los números ganadores?
Los números ganadores son 8953, 1692, 3001, 9861, 5788, entre otros.

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