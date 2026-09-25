La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.
El sorteo número 41366 de La Previa se realizó el viernes 25 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8953, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (El Barco)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41366 del juego LA PREVIA se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8953, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).
1° 8953
2° 1692
3° 3001
4° 9861
5° 5788
6° 1275
7° 5769
8° 5331
9° 3116
10° 3014
11° 2129
12° 1993
13° 3697
14° 1823
15° 0734
16° 1875
17° 7059
18° 5685
19° 7625
20° 7947
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41366 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 25 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8953.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (El Barco).
¿Cuáles son los números ganadores?
Los números ganadores son 8953, 1692, 3001, 9861, 5788, entre otros.