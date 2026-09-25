El guion con pictogramas de la escuela especial de Berasategui que maravilló a todos

La Escuela Especial de Asís, de la ciudad bonaerense de Berasategui, participó en la categoría Periodismo de la tercera edición de Sueños de Radio.

Como reciben formación agrotécnica, realizaron un programa enfocado en las actividades del campo.

El guion que usaron es una verdadera maravilla, desarrollado en base a pictogramas de colores para que pudieran ir entendiendo lo que debían comunicar.

Cadena 3 entrevistó a Damaris Ferez, una de las docentes que se hicieron cargo de ayudarlos para armar el demo radial.

Consultada puntualmente sobre el guion con pictogramas, contó: “Eso fue idea mía. Pero dentro de la modalidad es algo que hacemos habitualmente. Tenemos la particularidad que muchos de nuestros estudiantes no alcanzan a alfabetizarse convencionalmente. Entonces, para presentar algunas ideas o generar algunos registros, necesitamos servirnos de otras herramientas, en este caso las imágenes. Es un trabajo que hace años realizábamos muy artesanalmente, descargando cada una de las imágenes. Hoy, con la ayuda de la IA, se volvió bastante más ameno porque es más amistosa al momento de generar lo que uno quiere”.

Desde un comienzo, Cadena 3 dispuso que las escuelas especiales participaran bajo las mismas reglas y criterios de evaluación que el resto de los colegios del país, pero con un jurado experto en entender los contextos de producción integrado por las periodistas Bárbara Anderson y Flavia Irós.

Al respecto, Ferez consideró: “Tal vez alguno pueda pensar que es injusto si nuestra lógica de funcionamiento es diferente a la escuela de nivel, porque somos ciclados, porque nuestros estudiantes tienen determinadas características o determinados desafíos. Lejos de eso, nos pareció súper atinado. Tratamos de formar a nuestros estudiantes para la vida y eso significa jugar con las reglas que pretendemos nos incluya pensando en sus caracterizaciones. Pero que se presente con las mismas reglas que el resto. Para ir encontrando qué andamiajes y apoyos vamos implementando a fin de que puedan sortear los obstáculos, mejorar, optimizar fortalezas… Participar en este proyecto nos propuso un desafío comunicativo real para poner en concreto que nosotros tenemos cosas que decir y habrá gente que nos va a escuchar”.

Consultada por las características de sus alumnos, Ferez destacó: “Son persistentes, obstinados. Intentan, avanzan. Ellos vienen con un condicionamiento de la vida, entonces están habituados a poner mucha garra para lograr lo que quieren. Encontrar otras estrategias para comunicar y alcanzar objetivos. Son súper empáticos. Quito el mito de que todos son buenos, bonitos y pacientes. También confrontan, pelean y se nos retoban a veces. Pero intentan salir adelante, se enganchan en los proyectos y les tienden una mano a sus compañeros. Difícilmente un compañero se va a burlar de otro. Se ayudan. Ellos se hablan y se entienden. A veces, los adultos los escuchamos y hay algo que no entendemos por su dicción. Pero ellos se escuchan y se entienden. Saben convivir con el otro. Conocen las necesidades de sus compañeros y se tienden una mano. Eso es maravilloso. Forman vínculos. ¡Es emocionante!”.

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Recta final

En octubre se harán las ceremonias de premiación en Santa Fe, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de calistenia.

El jueves 1 se realizará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo y Bandas de Garaje en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro y Grupos Corales en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.