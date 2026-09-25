Intensas búsquedas por un andinista desaparecido en Mendoza desde hace días
Se trata de un estudiante de la Escuela de Guías, de 48 años.
FOTO: Intensas búsquedas por un andinista desaparecido en Mendoza desde hace días
Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) – Un andinista, estudiante de la Escuela de Guías de la provincia de Mendoza, es buscado de manera intensa desde hace días en la zona de Vallecitos, pero hasta el momento todos los operativos dieron resultado negativo.
E.P.S., de 48 años, había avisado que tenía previsto realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. Dos días después, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que vio la camioneta del hombre estacionada, pero la preocupación se incrementó cuando no asistió a clases horas después.
Ante este escenario, personal de la Patrulla de Rescate desplegó un operativo en Vallecitos, en Luján de Cuyo, para intentar establecer el paradero del andinista, confirmaron desde el medio Los Andes.
Se indicó que los procedimientos continúan este viernes en senderos y quebradas del cordón montañoso.
Por el momento, las autoridades indicaron que no hallaron elementos para determinar la ubicación del andinista.
Lectura rápida
¿Quién está desaparecido?
Un andinista de 48 años, estudiante de la Escuela de Guías de Mendoza.
¿Dónde se le perdió el rastro?
En la zona de Vallecitos, Luján de Cuyo, Mendoza.
¿Cuándo fue la última vez que se supo de él?
El domingo 20 de septiembre, cuando avisó que iniciaría una travesía.
¿Qué acciones se están tomando?
Se lleva a cabo un operativo de búsqueda por parte de la Patrulla de Rescate.
¿Se ha encontrado alguna pista?
No, hasta el momento no se han hallado elementos que indiquen su paradero.
[Fuente: Noticias Argentinas]