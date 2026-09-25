FOTO: Intensas búsquedas por un andinista desaparecido en Mendoza desde hace días

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) – Un andinista, estudiante de la Escuela de Guías de la provincia de Mendoza, es buscado de manera intensa desde hace días en la zona de Vallecitos, pero hasta el momento todos los operativos dieron resultado negativo.

E.P.S., de 48 años, había avisado que tenía previsto realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. Dos días después, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que vio la camioneta del hombre estacionada, pero la preocupación se incrementó cuando no asistió a clases horas después.

Ante este escenario, personal de la Patrulla de Rescate desplegó un operativo en Vallecitos, en Luján de Cuyo, para intentar establecer el paradero del andinista, confirmaron desde el medio Los Andes.

Se indicó que los procedimientos continúan este viernes en senderos y quebradas del cordón montañoso.

Por el momento, las autoridades indicaron que no hallaron elementos para determinar la ubicación del andinista.