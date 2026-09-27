Protestas en Madrid tras el desalojo de una mujer de 87 años por la crisis de vivienda

FOTO: El desahucio de una mujer de 87 años provoca una acampada en Madrid por la crisis de vivienda

MADRID (AP) — Manifestantes indignados por el desalojo de una mujer de 87 años pasaron la noche acampados en la histórica plaza de Puerta del Sol de Madrid, donde más personas —incluidas familias de varias generaciones— se sumaron el domingo para un segundo día de protestas por la crisis de vivienda en España.

Decenas de miles de personas marcharon en Madrid el sábado para protestar por el desalojo de María del Carmen Abascal de un apartamento en el acomodado barrio de Retiro, que había sido su hogar durante décadas. Los manifestantes exigen medidas de protección para los inquilinos, normas antifraude y la prohibición de desalojos sin una alternativa habitacional.

Muchos manifestantes se negaron a volver a casa al final de la marcha del sábado y montaron tiendas de campaña en la Puerta del Sol para quedarse durante la noche.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que encabezó las protestas, dijo a periodistas desde la plaza el domingo que "nos quedaremos aquí" hasta que el gobierno apruebe nuevas leyes, incluidos contratos de alquiler indefinidos, y detenga desalojos como el de Abascal. Del Río señaló que acamparían al menos hasta el próximo martes, cuando el gobierno español liderado por los socialistas celebrará una reunión del Consejo de Ministros y se espera que anuncie nuevas medidas.

El aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario, pese al fuerte crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa. Los ingresos no han seguido el ritmo del encarecimiento de la vivienda, y analistas afirman que el turismo y el crecimiento de la población en las ciudades impulsado por la inmigración han añadido más presión sobre una oferta de vivienda limitada.

El Banco de España estimó que el país tuvo el año pasado un déficit de unas 550.000 viviendas, y que Madrid, Barcelona y Valencia concentraron una parte sustancial.

Las manifestaciones del fin de semana en la simbólica plaza madrileña recordaron a muchos en España las históricas protestas que comenzaron el 15 de mayo de 2011, cuando integrantes del movimiento de los "indignados" acamparon durante 28 días seguidos, lo que desencadenó sentadas similares en todo el país y en el mundo. Aquel movimiento fue una reacción a los desalojos y a otros problemas económicos tras una crisis económica global, incluido el desempleo, las medidas de austeridad y la corrupción.

Estefania Molina, politóloga y columnista, afirmó que está aumentando lo que está en juego ante la frustración popular. En 2011, "la gente protestaba porque no podía comprar un piso".

"Hoy, la protesta es por no poder alquilar una habitación en la casa de otra persona", expresó en la radiotelevisión pública española, RTVE.

Decenas de simpatizantes, que se refieren a Abascal como "Maricarmen", se congregaron el día del desahucio ante la vivienda y vieron cómo la mujer era sacada de su apartamento en una camilla y trasladada en ambulancia.

Medios españoles informaron que el padre de Abascal alquiló por primera vez el apartamento en 1956 y que ella permaneció allí como inquilina bajo un alquiler controlado después de que murieran sus padres.

El edificio cambió de propietario en 2018 y, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, a Abascal se le ofreció la oportunidad de comprar el apartamento, pero no pudo permitírselo.

Urbagestión, un fondo de inversión que posteriormente compró la vivienda, elevó su alquiler mensual de 500 euros (570 dólares) a 2.650 euros. Después lo redujo a 1.650 euros, una cantidad que Abascal aún no podía pagar con su pensión, indicó el sindicato.

El desalojo de la octogenaria ha sido un punto de inflexión para canalizar el descontento, señaló uno de los manifestantes, Simón de la Riva, de 43 años y profesor.

España se sitúa cerca de los últimos puestos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en vivienda pública de alquiler subvencionada, que representa menos del 2% del parque de viviendas del país. El promedio de la Unión Europea es del 8%.

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Brito informó desde Barcelona, España. La periodista de The Associated Press Suman Naishadham contribuyó a este reportaje desde Madrid.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.