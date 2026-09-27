Afganistán reporta la muerte de 28 combatientes y captura de 32 tras cruce desde Pakistán

KABUL (AP) — Afganistán anunció el domingo que sus fuerzas armadas eliminaron a 28 combatientes y capturaron a 32 más, entre los que se encuentran presuntos integrantes del grupo Estado Islámico que habían cruzado desde Pakistán. Las tensiones entre ambos países han escalado en los últimos días, con enfrentamientos transfronterizos y ataques aéreos por parte de Pakistán en territorio afgano, sumándose a disputas históricas sobre la actividad de milicianos en la frontera.

El Ministerio de Defensa de Afganistán comunicó a través de la red social X que los enfrentamientos se produjeron el sábado en el distrito de Kamdesh, en la provincia nororiental de Nuristán. El ministerio alegó que varios grupos vinculados al Estado Islámico fueron enviados desde Pakistán con el apoyo de las autoridades paquistaníes, con el propósito de llevar a cabo actos de subversión y desestabilización.

Es importante destacar que Afganistán no reconoce su frontera con Pakistán como una línea internacional. La frontera se extiende a lo largo de 2.611 kilómetros (1.622 millas), conocida como la Línea Durand.

El Ministerio de Información de Pakistán desestimó las acusaciones, tildándolas de "frívolas, infundadas y carentes de verdad". En un comunicado en X, el ministerio rechazó categóricamente las afirmaciones de que sus fuerzas de seguridad o agencias de inteligencia estuvieran involucradas en los enfrentamientos en Nuristán o en cualquier otra región de Afganistán. También negó haber reclutado o entrenado a exintegrantes de las fuerzas de seguridad afganas, así como haber facilitado la operación del Estado Islámico o de otros grupos militantes.

El ministerio paquistaní argumentó que Afganistán no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones, como identidades, documentos o material forense. Asimismo, descalificó un video que circula en redes sociales, que supuestamente muestra a personas desarmadas, calificándolo de "montaje" por parte del gobierno talibán afgano.

Por otro lado, Pakistán sostiene que la presencia de grupos militantes en Afganistán ha sido documentada por informes de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Acusó a Kabul de intentar "fabricar una conexión paquistaní" para desviar la atención de lo que considera la continua actividad de milicianos en Afganistán.

En un contexto similar, el ejército de Pakistán reportó el domingo que sus fuerzas eliminaron a más de 71 milicianos en varias operaciones en la provincia suroccidental de Baluchistán en las últimas 96 horas. Estas operaciones se llevaron a cabo contra grupos como Fitna al-Khawarij y Fitna al-Hindustan, términos utilizados por Islamabad para referirse a los talibanes paquistaníes con base en Afganistán y miembros del proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).

Pakistán también ha acusado al gobierno talibán afgano de permitir que los talibanes paquistaníes, conocidos formalmente como Tehrik-e-Taliban-Pakistán (TTP), operen desde su territorio y realicen ataques dentro de Pakistán. Aunque el TTP es un grupo distinto de los talibanes afganos, mantiene una alianza con ellos. Kabul ha negado brindar refugio al TTP y ha desmentido las acusaciones de Pakistán.

Las recientes hostilidades se desencadenaron tras ataques aéreos paquistaníes el lunes pasado, dirigidos a objetivos en el este de Afganistán, que Pakistán catalogó como escondites de milicianos. Pakistán afirmó que estos ataques resultaron en la muerte de 28 milicianos, mientras que las autoridades afganas reportaron la muerte de tres civiles, una cifra que fue confirmada por Naciones Unidas.

El Ministerio de Defensa afgano indicó que muchos de los involucrados en el supuesto plan en Nuristán eran exmiembros del ejército afgano que sirvieron bajo el gobierno anterior, derrocado cuando los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021. "Según la información disponible, las agencias de inteligencia paquistaníes los habían llevado a Pakistán bajo la promesa de que se harían arreglos para que obtuvieran asilo en países extranjeros y recibieran altos salarios", afirmó el ministerio.

Alegó que, en lugar de eso, los hombres fueron llevados a campamentos establecidos por el ejército y las agencias de inteligencia de Pakistán, donde recibieron entrenamiento militar breve antes de ser enviados de vuelta a Afganistán para generar inseguridad en partes de Nuristán, que colinda con el distrito paquistaní de Chitral. El ministerio instó a "todos los jóvenes y exmilitares que han sido engañados por las agencias de inteligencia paquistaníes" a no convertirse en nuevas víctimas de lo que describió como conspiraciones del enemigo.