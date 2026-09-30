FOTO: La familia Melmann solicita pruebas de ADN a ex policías en el caso de Natalia Melmann

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- La familia de Natalia Melmann, la joven de 15 años secuestrada, violada, torturada y asesinada por policías bonaerenses el 4 de febrero de 2001 en Miramar, ha solicitado que se realicen nuevas extracciones de sangre a dos ex oficiales sospechosos. Esta medida se toma con el objetivo de cotejar las muestras con el quinto perfil genético encontrado en el cuerpo de la víctima.

Gustavo Melmann, padre de la víctima, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que, a través de sus abogados Yamil Castro Bianchi y Federico Paruolo, han pedido los análisis correspondientes a Leonardo Oviedo y Juan Carlos Torrente.

"Oviedo estuvo a cargo del Destacamento Copacabana, que se encuentra a solo dos cuadras del lugar donde torturaron y mataron a Nati. Es un área deshabitada; no pudo no haber estado al tanto de lo que ocurrió en la casa. Además, el cabo Torrente es amigo de Ricardo Suárez", indicó Gustavo Melmann.

La abogada Patricia Perelló, defensora de los sospechosos, solicitó la exclusión de ambos implicados, y la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata accedió a esta petición.

En este contexto, Gustavo Melmann aseguró que "se están buscando nuevas pruebas para incriminar" a Torrente y Oviedo, y expresó su deseo de encontrar al quinto autor del femicidio de su hija, afirmando: "Espero que no se nos vaya la vida antes".

En junio, se conoció el resultado de un informe pericial sobre las muestras de sangre extraídas a Hugo Ricardo Morra, Enrique Diez, Carlos Alberto Grillo, Osvaldo Alfredo Sissi, Carlos Darío Meire, José Luis Morillo y Ángel Sánchez Custodio, cuyos resultados eximieron de responsabilidad a todos los involucrados.

Los análisis incluidos en el documento abarcan dos hisopados vaginales, un hisopado anal, dos sábanas, un portaobjetos y dos pelos. Este estudio fue realizado por especialistas del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN de la Dirección General de Asesorías Periciales del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Además, tres de los uniformados fueron sobreseídos por la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, lo que ha retrasado la confirmación de la identidad del quinto autor del femicidio, que ocurrió hace 26 años.

El caso

Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero fueron condenados a prisión perpetua por el delito de "rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa".

El exconvicto Gustavo "Gallo" Fernández fue sentenciado a 25 años de prisión, aunque su pena fue reducida a diez años tras una revisión de la Cámara de Casación.

Natalia Melmann fue hallada asesinada bajo un montículo de hojas en el vivero "Florentino Ameghino" de Miramar. La autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, y su cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos ocasiones por "falta de pruebas", pero en 2019, el Tribunal de Casación Penal provincial anuló el fallo y determinó que debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019, la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló el sobreseimiento y ordenó un nuevo proceso, que se llevó a cabo en 2023. En este juicio, Panadero fue declarado culpable de "privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad", recibiendo la pena de reclusión perpetua.