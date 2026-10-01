Emiratos Árabes investiga incidente en vuelo de Flydubai que aterrizó en Arabia Saudita

FOTO: Pasajeros de un vuelo de Flydubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita a su llegada al Aeropuerto Ben Gurión.

El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hamad Saif Al Shamsi, ha dispuesto la apertura de una investigación sobre un incidente ocurrido en el vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai, según reporta la agencia estatal de noticias WAM y corroboró Noticias Argentinas. El vuelo, que se dirigía desde Dubái a Tel Aviv, Israel, fue desviado y aterrizó de manera segura en la ciudad saudí de Tabuk.

La decisión de iniciar la investigación surge tras un comunicado emitido por Flydubai, donde se mencionó que se produjo un altercado en la cabina de pilotaje durante el trayecto y que la tripulación tomó las medidas necesarias para asegurar la aeronave.

El equipo encargado de la investigación, que se conformará con fiscales públicos especializados, comenzará a trabajar en conjunto con la Autoridad General de Aviación Civil de EAU y otras entidades pertinentes. Su objetivo será determinar si el incidente estuvo vinculado a actividades terroristas o si hubo algún tipo de planificación previa, según detalla WAM.

Las autoridades judiciales emiratíes tienen la potestad para investigar el suceso, dado que el avión está registrado en EAU y porta su bandera. Esto implica que la legislación emiratí se aplica a los delitos que ocurren a bordo de la aeronave, incluso si estos se producen fuera del territorio nacional.