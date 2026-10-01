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El lunes se conocerá el veredicto en el caso de Jennifer Campos, asesinada en 2024

El fiscal Alfredo Luppino solicitó prisión perpetua para José Armando Fernández Sosa, imputado por homicidio calificado y robo armado en el caso de la menor asesinada en enero de 2024.

01/10/2026 | 18:16Redacción Cadena 3

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El lunes se conocerá el veredicto en el caso de Jennifer Campos, asesinada en 2024

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Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de La Matanza dará a conocer el próximo lunes el veredicto del juicio contra José Armando Fernández Sosa, uno de los acusados por el crimen de Jennifer Campos, la adolescente de 13 años asesinada durante un robo ocurrido el 18 de enero de 2024 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino.

Ruth Calle, la madre de la víctima, conversó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que el 5 de octubre a las 13:00 los jueces dictarán la sentencia, luego de la jornada de alegatos, donde el fiscal Alfredo Luppino solicitó prisión perpetua por los delitos de homicidio calificado criminis causa y robo calificado por el uso de armas.

"Es la pena máxima que termina siendo una mentira; al final son 30 años y mi niña no vuelve más", criticó Ruth, quien agregó que este miércoles 30 de septiembre prestó testimonio junto al padre de Jennifer y otros citados.

En el caso ya hay cuatro condenados, todos tras aceptar un acuerdo en un juicio abreviado. Se trata de Cristal del Valle, que recibió la pena de dos años por ocultar el arma y documentos en su casa.

También está Ramón López Martínez, quien fue sentenciado a 14 años de cárcel por ser el entregador y por formar parte del robo.

Sergio Benítez Atienza fue condenado a 15 años de prisión debido a que es quien manejaba el auto el día que asesinaron a la menor.

Por último, Gabriel Molina recibió la pena de siete años de cárcel, señalado como quien esperaba arriba del auto en la esquina de la casa para lograr una fuga veloz.

En la causa todavía hay un implicado que está detenido en Paraguay: Augusto Vigo Caniza, quien todavía aguarda su extradición.

El pedido se formalizó en 2024 y, al tiempo, las autoridades del país vecino comunicaron que se hizo lugar a la derivación, pero se presentaron apelaciones, por lo que todavía no se pudo llevar a cabo el operativo de traslado para que sea juzgado en la Argentina.

El caso

El 18 de enero de 2024 tres sujetos irrumpieron en una vivienda en Virrey del Pino, donde redujeron a sus propietarios: Franz Campos Rioja y Ruth Calle, y sustrajeron dinero en efectivo.

En medio de la tensa situación, la víctima —que tenía 13 años— se interpuso entre sus padres y los ladrones, uno de los cuales le disparó en el tórax y la mató en el acto.

Además, la familia de Jennifer pidió mantener un encuentro con el papa León XIV durante su visita prevista para noviembre.

"Cuando un ser querido es arrebatado por la violencia, el dolor nunca desaparece. Las familias de las víctimas de homicidio cargamos con una ausencia que nos marca para siempre", se lee en el sitio Change.org, en el que se publicó el pedido.

Lectura rápida

¿Qué se conocerá el lunes?
El veredicto del juicio contra José Armando Fernández Sosa por el asesinato de Jennifer Campos.

¿Quién es el fiscal en el caso?
El fiscal que solicita prisión perpetua es Alfredo Luppino.

¿Cuándo ocurrió el crimen?
El crimen de Jennifer Campos sucedió el 18 de enero de 2024.

¿Cuántos acusados han sido condenados?
Cuatro personas han sido condenadas en relación al caso.

¿Qué pide la familia de la víctima?
La familia de Jennifer solicita un encuentro con el papa León XIV en noviembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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