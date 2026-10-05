De Madrid y Santo Domingo, a Córdoba: Gabriela Llanos presenta su novela “Cuando fuimos inmortales”

La escritora y periodista cordobesa Gabriela Llanos regresó a su ciudad natal, proveniente de República Dominicana —donde reside actualmente tras una extensa trayectoria radicada en Madrid—, para presentar su novela “Cuando fuimos inmortales”, el próximo jueves en la clásica librería Rubén Libros.

Editada por el sello Plaza & Janés, la obra marca la llegada al país de una ficción que recorre la búsqueda de los orígenes y las pasiones de la juventud.

Durante su paso por Cadena 3, la autora rememoró este lunes sus raíces locales y el lazo afectivo que mantiene intacto con Córdoba, definiéndose a sí misma como una “trotamundos de paso por el mundo, pero siempre vinculada al sentir de su tierra”.

La trama del libro sigue los pasos de Lola Acosta, una joven radicada en España que viaja a Londres tras la pista de su padre biológico, Peter Rus, una emblemática estrella del rock de los años 90 que desapareció misteriosamente tras un multitudinario concierto en el estadio Vicente Calderón de Madrid en septiembre de 1997.

Construida mediante una compleja estructura narrativa apoyada en la visión de ocho personajes y un diario íntimo de partituras, la historia está vertebrada por la icónica canción “Bittersweet Symphony”, del grupo británico The Verve, funcionando como una metáfora sobre lo dulce y lo amargo de la vida.

Aunque la ambientación principal se desarrolla en la noche madrileña, Llanos incorporó un guiño constante a la cultura argentina a través de personajes clave como "El Lobo", manager del protagonista y entrañable amigo ficticio de Gustavo Cerati y de la banda Soda Stereo, a quien la autora le atribuye humorísticamente la creación de la célebre frase "gracias totales".

La novela explora los excesos del rock and roll, el fenómeno fan y los dilemas de la Generación X, abordando cómo la identidad se moldea entre los 20 y los 30 años en una época donde aún no existía la inmediatez digital.

En el plano personal, la escritora compartió el emotivo origen de su vocación literaria, ligada indefectiblemente a la figura de su padre, el recordado periodista radial Percy Llanos, y a la tragedia que marcó a su familia, cuando él estuvo presente en el atentado que le costó la vida al cantautor Facundo Cabral.

Para canalizar aquel profundo dolor, padre e hija comenzaron a reunirse los viernes en un restaurante argentino de Madrid a escribir y compartir sus vivencias, un proceso terapéutico que derivó en la publicación de su primer libro conjunto y en el inicio formal de su carrera como novelista.

Finalmente, Gabriela Llanos celebró el reencuentro con el público cordobés y la oportunidad de rendir homenaje al legado comunicacional de su padre, ampliamente querido y respetado tanto en la radio española como en la de Córdoba.

Entre risas y anécdotas, la autora ratificó su apasionado fanatismo por Talleres de Córdoba y el Atlético de Madrid, reivindicando la importancia de mantener vivas las costumbres y la memoria afectiva.

Entrevista de "Amamos Argentina".