ReDi 2026 reunió a 50 mil personas en el Parque Urquiza y cerró una jornada histórica

ReDi 2026 cerró este domingo una jornada multitudinaria en el Parque Urquiza, donde unas 50 mil personas participaron de la celebración por el Día de las Infancias, según cifras oficiales. El festival reunió durante todo el día espectáculos, juegos, actividades recreativas, sorteos y propuestas para chicos y grandes.

La edición marcó además el estreno del Parque Urquiza como sede del encuentro, que volvió a mostrar el crecimiento sostenido de una iniciativa que nació hace nueve años en una cuadra de barrio Triángulo y que actualmente convoca a familias de distintos puntos de Rosario y la región.

Desde la mañana, el movimiento fue constante en todo el predio. Los distintos espacios distribuidos en el parque ofrecieron talleres, actividades deportivas, experiencias vinculadas con la ciencia y la tecnología, propuestas para las primeras infancias, gastronomía y sectores de entretenimiento.

Uno de los momentos centrales volvió a ser el tradicional sorteo de bicicletas, mientras miles de chicos recorrieron las diferentes estaciones preparadas especialmente para la jornada.

Shows, conducción y una programación especial de Cadena 3

El escenario principal tuvo una programación que atravesó diferentes estilos y generaciones.

Pau Pau abrió una de las etapas de mayor convocatoriacon una propuesta dirigida especialmente a los más chicos. Más tarde fue el turno de Sofi Gazzaniga, que también se presentó ante las familias que colmaron el parque.

Uno de los shows centrales estuvo a cargo de Marcela Morelo, quien repasó varios de los clásicos de su carrera y encontró una respuesta permanente del público, tanto de adultos como de chicos.

Ya sobre el tramo final de la jornada, Los Lirios llevaron la cumbia santafesina a ReDi y pusieron a bailar a buena parte de los asistentes con uno de los sonidos más representativos de la provincia.

Cadena 3 Rosario tuvo una participación activa durante todo el festival. La emisora instaló su estudio móvil en el Parque Urquiza y realizó una cobertura especial con transmisiones, entrevistas y recorridas por los distintos sectores.

Desde allí, Mati Arrieta y Agostina Meneghetti hicieron una edición especial de Tarde y Media, trasladando el programa al corazón del evento y acompañando en vivo el movimiento de la tarde.

También fueron protagonistas Lucas Correa y Cecilia Moro, conductores de Viva la Radio Rosario, quienes estuvieron a cargo de distintos segmentos de la conducción general del festival y presentaron sobre el escenario a Pau Pau y Marcela Morelo.

Al finalizar su participación, Correa destacó la experiencia: “Me parece que fue muy divertido, creo que fluyó, la pasamos bien, la gente se enganchó y Cadena 3 demostró que está bueno formar parte de estos eventos”.

Moro, por su parte, señaló: “Felices de formar parte de este evento que es enorme aquí en la ciudad, celebrándolo y acompañando con Cadena 3 y, por sobre todo, festejando a los más chicos”.

Otra de las propuestas que despertó interés fue el juego desarrollado por Crucijuegos junto a Cadena 3, una estructura que recreó un estudio de radio para que los chicos pudieran sentarse frente a los micrófonos, imaginar un programa y jugar a ser conductores y periodistas.

Manu Piñol, gerente de marketing de Crucijuegos,explicó durante una entrevista en el estudio móvil que se trata del primer desarrollo móvil de estas características realizado por la empresa y anticipó que la propuesta comenzará a recorrer otros eventos del país.

De barrio Triángulo a una celebración que busca seguir creciendo

El cierre de ReDi también dejó espacio para hacer un balance de la dimensión alcanzada por el festival.

Diego Dib, uno de sus referentes, recordó en diálogo con Cadena 3 que la iniciativa comenzó hace nueve años ocupando apenas una cuadra en barrio Triángulo, sobre calle Godoy, y que con el paso de las ediciones fue necesitando escenarios cada vez más amplios.

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Durante la entrevista, Dib evitó inicialmente dar una cifra definitiva de público, aunque aseguró que la concurrencia había igualado o superado la edición anterior. Finalmente, los datos oficiales ubicaron la asistencia de este domingo en unas 50 mil personas.

“Estamos muy felices con la organización, con la gente que está viniendo, con el orden, con todo lo que está pasando”, expresó.

El referente también destacó el trabajo conjunto entre el sector privado, la Municipalidad de Rosario y las distintas organizaciones que acompañan el encuentro.

“Es un logro que se nombra poco: juntar al privado con el municipio. Que trabajen en conjunto parece algo casi inalcanzable y acá sucede de una manera muy natural”, sostuvo.

Con la mirada puesta en el futuro, Dib dejó una de las frases que sintetizó la proyección que los organizadores imaginan para ReDi: “Sueño que sea algo nacional; hoy es el festival gratuito más grande del país”.

Para la próxima edición, cuando la celebración cumpla die años, ya adelantó una primera idea: utilizar la totalidad del Parque Urquiza. “Si hace nueve años empezamos en una cuadra, cumplir los die años... algo grande se viene seguro”, anticipó.

Con 50 mil asistentes, artistas en vivo, juegos, actividades para todas las edades y una fuerte participación de instituciones, empresas y organizaciones de la ciudad, ReDi volvió a instalarse como una de las convocatorias centrales del Día de las Infancias en Rosario y cerró su edición 2026 con el desafío de seguir creciendo.