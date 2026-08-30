Nicolás Maduro reapareció desde prisión con fotos inéditas y un mensaje para sus seguidores

Nicolás Maduro volvió a mostrarse públicamente después de varios meses sin imágenes suyas y lo hizo desde el centro de detención en el que permanece recluido en Nueva York.

El exmandatario venezolano publicó este domingo una serie de fotografías en su cuenta oficial de X, en las que aparece sonriente, vestido con ropa deportiva gris y realizando el gesto de la "V" con los dedos.

Las imágenes fueron acompañadas por un mensaje dirigido principalmente a sus nietos y a sus seguidores, al que Maduro definió como un "pequeño regalo de amor y esperanza".

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Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

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Las fotografías habían sido tomadas el 25 de junio, en el marco del Día del Padre, aunque recién fueron difundidas públicamente ahora. La aparición permitió conocer por primera vez cómo se encuentra visualmente el exlíder venezolano durante su permanencia en prisión.

En una de las fotografías se observa a Maduro sin esposas y dentro de un ambiente del establecimiento penitenciario. Según trascendió, el exmandatario pudo acceder a las imágenes el 13 de julio, antes de que fueran publicadas en sus redes sociales.

La difusión se produjo después de un prolongado período en el que hubo poca información pública sobre su situación cotidiana dentro de la cárcel federal.

En su mensaje, Maduro también buscó transmitir una imagen de fortaleza y aseguró mantenerse firme junto a su esposa, Cilia Flores, quien también se encuentra detenida en Estados Unidos.

La publicación representa una de las pocas apariciones conocidas del exmandatario desde su detención y vuelve a poner el foco sobre su situación judicial y su permanencia en Nueva York.