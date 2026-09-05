Hombres enmascarados bloquearon el acceso al puerto de Dover en protestas contra inmigración

Un grupo de hombres con el rostro cubierto bloqueó el acceso al puerto de transbordadores más activo de Reino Unido. La policía local indicó que se encontraba "interactuando con los manifestantes" para intentar controlar la situación.

Desde el Puerto de Dover se comunicó que todo el tráfico de entrada y salida estaba "detenido debido a un incidente de orden público en curso". Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban a decenas de hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto, apostados en una carretera principal cercana al puerto.

Las motivaciones de los manifestantes no estaban claras en ese momento. La agencia nacional de carreteras reportó que las protestas habían provocado un embotellamiento de 6,4 kilómetros (4 millas), generando demoras de hasta 45 minutos.

P&O Ferries, que opera los servicios entre Dover y Calais, en la costa francesa, afirmó que sus barcos continuaban operando con normalidad, y que a los pasajeros que perdieran su ferry se les ofrecería el próximo disponible.

La localidad de Dover, situada a unos 110 kilómetros (70 millas) al sureste de Londres, ha sido un punto caliente para las protestas contra la inmigración. Estas manifestaciones se han centrado en las personas que cruzan el canal de la Mancha desde Francia en pequeñas embarcaciones. Políticos como Nigel Farage, del partido de ultraderecha Reform UK, han capitalizado este tema, describiendo a los solicitantes de asilo como parte de "una invasión" en un discurso reciente.

El gobierno del Partido Laborista ha defendido que el aumento de la cooperación en seguridad entre Reino Unido y Francia ha contribuido a reducir en más de un 40% el número de cruces este año, en comparación con los datos de 2025.

Mike Tapp, legislador laborista que representa a Dover en el Parlamento, criticó duramente a los manifestantes, describiéndolos como "idiotas que vienen a Dover a causar trastornos". Tapp expresó en su cuenta de Facebook que muchos de esos manifestantes probablemente no estarían al tanto de que los cruces en pequeñas embarcaciones han disminuido en un 40% y que el gobierno está trabajando para mejorar la situación. "Váyanse a casa, disfruten su fin de semana o consigan un trabajo", escribió.