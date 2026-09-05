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Irán denunció ataque de EEUU a petrolero cerca de la isla Kharg en el Golfo Pérsico

Irán acusó a Estados Unidos de atacar un petrolero cerca de la isla Kharg, elevando la tensión en el Golfo Pérsico. Este ataque podría desencadenar represalias contra intereses estadounidenses en la región.

05/09/2026 | 07:57Redacción Cadena 3

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Irán acusa a EEUU de atacar un petrolero cerca de la isla Kharg y otras noticias de Oriente Medio

FOTO: Irán acusa a EEUU de atacar un petrolero cerca de la isla Kharg y otras noticias de Oriente Medio

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Irán acusó el sábado a Estados Unidos de llevar a cabo un ataque contra un petrolero iraní en las cercanías de la isla de Kharg, ubicada en el golfo Pérsico. La Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre el incidente, pero un nuevo ataque podría aumentar la probabilidad de represalias iraníes contra aliados e intereses estadounidenses en la zona.

A continuación, se presentan las últimas novedades desde Oriente Medio.

Irán acusa a Estados Unidos de atacar un petrolero

La cadena estatal de Irán reportó que cuatro misiles estadounidenses impactaron en un petrolero a aproximadamente 10 kilómetros (seis millas) de la isla de Kharg. La tripulación fue evacuada sin que se registraran víctimas.

El informe no ofreció pruebas concretas ni incluyó declaraciones de funcionarios iraníes. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos no respondió a la solicitud de comentarios sobre la acusación.

La isla de Kharg es clave para las exportaciones de petróleo de Irán y constituye un punto estratégico para el transporte de crudo del país. Este lugar ha sido blanco de ataques en varias ocasiones durante el conflicto con Estados Unidos, como ocurrió en marzo, cuando las fuerzas del Pentágono alcanzaron instalaciones militares en la isla.

Este último reporte se produce días después de que Washington reanudara los ataques contra objetivos iraníes, tras un mes de pausa, en medio de un aumento de los combates en torno al estrecho de Ormuz.

Lectura rápida

¿Qué acusó Irán a Estados Unidos?
Irán acusó a Estados Unidos de atacar un petrolero iraní cerca de la isla de Kharg.

¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque fue reportado el sábado, aunque no se especificó la fecha exacta del incidente.

¿Qué daños se reportaron?
No hubo víctimas, ya que la tripulación fue evacuada tras el impacto de cuatro misiles.

¿Qué importancia tiene la isla de Kharg?
Es la principal terminal de exportación de petróleo de Irán y un punto estratégico para sus envíos de crudo.

¿Qué ha hecho Estados Unidos recientemente?
Washington reanudó ataques contra objetivos iraníes tras una pausa de un mes, aumentando las tensiones en la región.

[Fuente: AP]

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