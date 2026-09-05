Arruabarrena lamentó el empate de Boca y alertó por la falta de contundencia del equipo
El técnico xeneize manifestó su descontento tras el empate 1-1 contra Gimnasia de Mendoza, destacando que su equipo debió haber ganado por las oportunidades generadas.
FOTO: Rodolfo Arruabarrena. Foto Agencia NA.
El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, expresó su descontento tras el empate 1-1 contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el estadio Víctor Legrotaglie, correspondiente a la fecha de la Liga Profesional. Arruabarrena mencionó que el resultado dejó un "sabor a derrota", debido al desarrollo del encuentro y a las oportunidades que su equipo no logró aprovechar.
El director técnico enfatizó que Boca hizo "méritos suficientes" para obtener los tres puntos, aunque admitió que el equipo falló en la precisión en los metros finales y no supo cerrar el partido cuando tenía la ventaja. También lamentó que el rival lograra el empate en un momento en que Boca parecía tener el control del juego.
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Boca no pudo aguantar y Gimnasia de Mendoza rescató un empate agónico ante su gente
El Xeneize estuvo dos veces arriba en el marcador, pero el Lobo reaccionó y llegó al 2-2 a los 48 minutos del segundo tiempo en un partidazo.
/Fin Código Embebido/
Arruabarrena destacó el esfuerzo del plantel y valoró la actitud mostrada en un estadio históricamente complicado, pero insistió en que el equipo necesita mejorar en la gestión de los momentos del partido, especialmente en la administración de la ventaja y en la toma de decisiones en ataque. Subrayó que la falta de contundencia volvió a ser un factor decisivo y que el cuerpo técnico se enfocará en corregir esos aspectos.
El técnico evitó señalar a jugadores específicos y remarcó que el rendimiento colectivo debe elevarse para mantener la lucha en los primeros puestos de la tabla. Asimismo, elogió el trabajo de Gimnasia, que presionó en los tramos finales y capitalizó una desconcentración defensiva para igualar el marcador.
/Inicio Código Embebido/
Tensión en el fútbol argentino. Riquelme minimiza el reclamo de Vélez: "Los partidos se ganan en la cancha"
El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, destacó que el club de Liniers hizo un pedido a la AFA tras el partido de Copa Argentina, pero enfatizó que el triunfo se logró en el campo de juego.
/Fin Código Embebido/
El empate dejó a Boca con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad crucial en la tabla, y el entrenador reconoció que el equipo deberá reaccionar rápidamente para no perder terreno en la competencia.
Lectura rápida
¿Qué dijo Arruabarrena sobre el empate?
El entrenador expresó que el empate dejó un "sabor a derrota" por las oportunidades desperdiciadas.
¿Qué aspectos debe mejorar Boca?
El equipo necesita mejorar en la gestión de los momentos del partido y en la toma de decisiones en ataque.
¿Cómo evaluó el rendimiento de Gimnasia?
Arruabarrena elogió el trabajo de Gimnasia, que supo presionar y aprovechar una desconcentración defensiva.
¿Cuál es la sensación en Boca tras el partido?
La sensación es de haber perdido una oportunidad importante en la tabla de posiciones.
¿Qué se espera del equipo en el futuro?
El equipo deberá reaccionar rápidamente para no resignar terreno en la competencia.
[Fuente: Noticias Argentinas]