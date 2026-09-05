Arruabarrena lamentó el empate de Boca y alertó por la falta de contundencia del equipo

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, expresó su descontento tras el empate 1-1 contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el estadio Víctor Legrotaglie, correspondiente a la fecha de la Liga Profesional. Arruabarrena mencionó que el resultado dejó un "sabor a derrota", debido al desarrollo del encuentro y a las oportunidades que su equipo no logró aprovechar.

El director técnico enfatizó que Boca hizo "méritos suficientes" para obtener los tres puntos, aunque admitió que el equipo falló en la precisión en los metros finales y no supo cerrar el partido cuando tenía la ventaja. También lamentó que el rival lograra el empate en un momento en que Boca parecía tener el control del juego.

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Arruabarrena destacó el esfuerzo del plantel y valoró la actitud mostrada en un estadio históricamente complicado, pero insistió en que el equipo necesita mejorar en la gestión de los momentos del partido, especialmente en la administración de la ventaja y en la toma de decisiones en ataque. Subrayó que la falta de contundencia volvió a ser un factor decisivo y que el cuerpo técnico se enfocará en corregir esos aspectos.

El técnico evitó señalar a jugadores específicos y remarcó que el rendimiento colectivo debe elevarse para mantener la lucha en los primeros puestos de la tabla. Asimismo, elogió el trabajo de Gimnasia, que presionó en los tramos finales y capitalizó una desconcentración defensiva para igualar el marcador.

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El empate dejó a Boca con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad crucial en la tabla, y el entrenador reconoció que el equipo deberá reaccionar rápidamente para no perder terreno en la competencia.