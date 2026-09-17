Experiencia Endeavor Rosario 2026: una jornada para emprender, aprender y generar contactos

La Experiencia Endeavor Rosario 2026 comienza hoy, jueves 17 de septiembre, con una jornada que reunirá a emprendedores, empresarios, inversores y referentes del ecosistema de negocios en el Salón Metropolitano del Alto Rosario. El encuentro se desarrollará desde las 9:30 y tendrá a Cadena 3 Rosario como media partner.

La apertura estará a cargo de Alejandro Larosa, presidente de Board Endeavor Rosario y referente de fyo, Agrofy, Amauta y Biond; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe; y Julia Bearzi, de Endeavor Argentina. Durante la jornada también participarán Patricia Jebsen, Pablo Heinig, Santiago Bilinkis, Marian Milicic, Helga Yasci, Eliana Bracciaforte, Yoana Don y Máximo Salzmann, entre otros.

Uno de los ejes será el panel “El desafío de emprender en industrias complejas”, con Eugenio Harraca, de Sensify; Joaquín Fisch, de Nat4Bio; y Francisco Errecart, de Humming Airways. La charla será moderada por Guillermo Rosental, del Board Endeavor Rosario. También habrá una masterclass de Anita Figueiredo, cofundadora de Proteína Marketing, titulada “Los clientes que necesitás para crecer”.

La agenda incluirá además una propuesta de la Universidad Austral, con la masterclass “Entrena tu gen emprendedor. Potencia tus capacidades con IA”, y espacios destinados al intercambio entre participantes. Entre ellos estarán el Networking Coffee, el Club del Pitch y las Endeavor Mentors, con emprendedores que podrán presentar sus proyectos y acceder a mentorías.

La programación se extenderá hasta las 18 y tendrá distintas actividades durante todo el día, con espacios para capacitación, contactos y presentación de proyectos. Entre las exposiciones también estarán Eduardo Elsztain, chairman y CEO de Grupo IRSA, e Ivo Kraljev, fundador y director de Arbanit.