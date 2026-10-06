¿Cuándo es el momento de reemplazar tus toallas de baño? Claves para reconocerlo

Las toallas de baño, a diferencia de los alimentos o medicamentos, no cuentan con una fecha de caducidad definida. Con el cuidado adecuado, una toalla de calidad puede durar entre tres y cinco años, e incluso más, aunque su duración final depende de la frecuencia de uso y del mantenimiento que se le brinde.

Desde el laboratorio de Textiles del Good Housekeeping Institute, se han realizado pruebas a las toallas en cuanto a suavidad, capacidad de absorción y durabilidad. En lugar de reemplazarlas en un calendario fijo, se recomienda prestar atención a ciertas señales clave que indican que es momento de adquirir nuevas toallas.

Señales de que es hora de cambiar la toalla

Una de las primeras señales es que la toalla no absorbe como antes. Si, al usarla, parece que empuja el agua en lugar de absorberla, no es necesario apresurarse a reemplazarla. En ocasiones, esto se debe a residuos de suavizante de telas en lugar de fibras desgastadas. Noah Pinsonnault, analista de limpieza del GH Home Care, recomienda evitar el suavizante de telas: "El suavizante deja residuos que pueden interferir con las propiedades de rendimiento de las telas, como la resistencia al agua o la capacidad de absorción. Se aconseja no usar suavizante o emplearlo con moderación". Si se nota acumulación tras varios lavados, Pinsonnault sugiere utilizar un enjuague de tela a base de ácido cítrico, como Downy Rinse Refresh, que puede ayudar a eliminar los residuos. Como último recurso, se puede optar por despojar las toallas con bórax, un proceso más laborioso. Si esto no mejora la situación, o si nunca se utilizó suavizante, es probable que las fibras de la toalla estén desgastándose.

Otra señal es que la toalla se siente áspera o plana. Las toallas de baño obtienen su textura suave y esponjosa de miles de pequeños bucles de hilo llamados pile. Con el tiempo, esos bucles pueden comprimirse y desgastarse debido al lavado, secado y uso diario. A medida que las fibras se desgastan, la toalla puede empezar a sentirse más áspera o rígida contra la piel. Si la toalla ya no se siente tan suave o esponjosa como antes, puede ser el momento de buscar un reemplazo.

Además, es importante observar si la toalla presenta deshilachados o agujeros. Prestar atención a los bordes y dobladillos es crucial, ya que suelen mostrar el desgaste primero. El deshilachado general, la tela delgada o los agujeros son señales de que la toalla está llegando al final de su vida útil.

Por último, si la toalla tiene manchas u olores persistentes que no se eliminan, esto puede indicar acumulación o desgaste que el lavado regular ya no puede solucionar. Si se observa que la toalla sigue luciendo sucia o huele a humedad después de lavarla, es probable que sea momento de reemplazarla.

Cómo prolongar la vida de tus toallas

La duración de una toalla depende de la frecuencia de uso, el lavado y el cuidado que se le dé. Aquí hay algunos consejos del laboratorio de limpieza del GH para extender la vida de tus toallas:

Evitar el suavizante de telas, ya que puede dejar residuos que reducen la capacidad de absorción.

Seguir las instrucciones de cuidado de la etiqueta.

Ejecutar un ciclo de sanitización ocasional (si la lavadora cuenta con esta opción).

Asegurarse de secar bien las toallas antes de guardarlas.

En definitiva, si la toalla sigue siendo suave, absorbente y está en buen estado, no hay razón para reemplazarla. Pero si se siente áspera, desgastada o ya no seca de manera efectiva, es probable que sea el momento de adquirir una nueva.