Primo de niña asesinada en Wisconsin recibe cadena perpetua tras declararse culpable del crimen

FOTO: Primo de niña asesinada en Wisconsin se declara culpable del crimen y es condenado a cadena perpetua

MADISON, Wisconsin, EE.UU. — El primo de una niña de 10 años, Lily Peters, quien fue asesinada en 2022 en Wisconsin, se declaró culpable de homicidio intencional en primer grado el miércoles y fue sentenciado a cadena perpetua. El caso ha conmocionado a la comunidad y ha generado un intenso debate sobre la justicia juvenil.

El trágico suceso ocurrió el 24 de abril de 2022, cuando Lily regresaba en bicicleta a su hogar desde la casa de su tía en Chippewa Falls. Durante su trayecto, fue persuadida por Carson Peters-Berger para desviarse del sendero y explorar los bosques cercanos. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, y la autopsia reveló que había sido golpeada, estrangulada y agredida sexualmente.

Peters-Berger, quien ahora tiene 18 años, tenía solo 14 al momento del crimen y fue arrestado inmediatamente después de que se descubriera el cuerpo de Lily. En la audiencia del miércoles, el juez del condado de Chippewa, Steven Gibbs, aceptó su declaración de culpabilidad y lo sentenció a cadena perpetua. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, se desestimaron otros dos cargos relacionados con agresiones sexuales.

Los abogados de Peters-Berger, Michael Cohen y Alicia Linzmeier, no hicieron declaraciones tras la sentencia. Anteriormente, habían solicitado que el caso fuera trasladado a un tribunal de menores, argumentando que su cliente no recibiría el tratamiento de salud mental necesario en el sistema de justicia penal para adultos. Sin embargo, el juez se opuso a esta solicitud, señalando que la gravedad de los delitos justificaba mantener el caso en el ámbito de adultos. Esta decisión fue respaldada por un tribunal estatal de apelaciones.

El caso ha suscitado un debate sobre el tratamiento de los delincuentes juveniles y la necesidad de reformas en el sistema de justicia. La comunidad de Chippewa Falls continúa lidiando con el impacto de esta tragedia, recordando a Lily y buscando justicia para ella y su familia.