Un sismo de magnitud 5,1 se registra en Colombia sin informes de daños ni víctimas

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Hoy miércoles, un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter se registró en la localidad de Los Santos, en el departamento de Santander, en la región central de Colombia. Según lo informado por el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió antes del mediodía sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales.

El temblor se produjo a las 11:45 hora local (6:45 GMT) y se localizó a una profundidad de 149 kilómetros. Las autoridades han indicado que, hasta el momento, no se han reportado daños estructurales ni pérdidas humanas como consecuencia del sismo, que fue sentido en varias áreas, incluyendo la capital, Bogotá, y en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Santander.

Se activaron protocolos de evacuación en edificios residenciales, escuelas y oficinas en varias capitales de departamentos. Las autoridades locales están llevando a cabo protocolos de monitoreo en zonas urbanas y rurales para asegurar que no haya afectaciones a personas o infraestructuras.

Este sismo es el más fuerte registrado en Colombia desde el devastador terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto, que dejó al menos 331 muertos y aproximadamente 240 desaparecidos.