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Un sismo de magnitud 5,1 se registra en Colombia sin informes de daños ni víctimas

El movimiento telúrico se produjo a las 11:45 hora local (6:45 GMT) y tuvo su epicentro en Los Santos, Santander, a 149 kilómetros de profundidad. No hay reportes de daños.

26/08/2026 | 17:11Redacción Cadena 3

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Sismo de magnitud 5,1 sacude región central de Colombia.

FOTO: Sismo de magnitud 5,1 sacude región central de Colombia.

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Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Hoy miércoles, un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter se registró en la localidad de Los Santos, en el departamento de Santander, en la región central de Colombia. Según lo informado por el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió antes del mediodía sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales.

El temblor se produjo a las 11:45 hora local (6:45 GMT) y se localizó a una profundidad de 149 kilómetros. Las autoridades han indicado que, hasta el momento, no se han reportado daños estructurales ni pérdidas humanas como consecuencia del sismo, que fue sentido en varias áreas, incluyendo la capital, Bogotá, y en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Santander.

Se activaron protocolos de evacuación en edificios residenciales, escuelas y oficinas en varias capitales de departamentos. Las autoridades locales están llevando a cabo protocolos de monitoreo en zonas urbanas y rurales para asegurar que no haya afectaciones a personas o infraestructuras.

Este sismo es el más fuerte registrado en Colombia desde el devastador terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto, que dejó al menos 331 muertos y aproximadamente 240 desaparecidos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un sismo de magnitud 5,1 se registró en Colombia sin reportes de daños ni víctimas.

¿Quién lo reportó?
El movimiento telúrico fue informado por el Servicio Geológico Colombiano.

¿Cuándo ocurrió?
El sismo tuvo lugar a las 11:45 hora local (6:45 GMT) del 26 de agosto.

¿Dónde fue el epicentro?
El epicentro se localizó en Los Santos, Santander, en la región central de Colombia.

¿Cómo se están manejando las consecuencias?
Se activaron protocolos de evacuación y monitoreo en áreas afectadas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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