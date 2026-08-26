Boca, ante el desafío de reemplazar a Aranda y el futuro de Zeballos en la mira

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- El club Boca Juniors sufrió un duro revés con la fractura de peroné de Tomás Aranda, quien será sometido a cirugía y estará fuera de las canchas por varios meses. La baja de Aranda se produce a solo dos semanas del inicio de la serie ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La lesión ocurrió durante la entrada en calor del entrenamiento del miércoles en el predio de Ezeiza, cuando el botín del mediocampista se quedó atascado en el césped y el movimiento posterior resultó en la fractura.

Los estudios iniciales confirmaron que el tratamiento será quirúrgico y, aunque se definirán plazos tras la operación, el pronóstico indica que podría estar fuera por gran parte de lo que queda de 2026, con una rehabilitación que podría tomar entre cuatro y seis meses.

Este escenario es complicado para Boca, ya que Aranda se había convertido en el principal futbolista creativo del equipo, luciendo la camiseta número 10 y afianzándose como titular bajo las direcciones de Claudio Úbeda y Rodolfo Arruabarrena.

La ausencia de Aranda lleva al entrenador y a la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, a revisar decisiones que parecían definidas horas antes. En este contexto, Exequiel Zeballos se convierte en un nombre clave: el “Changuito” tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre y su futuro es incierto, con una negociación en curso con Napoli.

Hasta ahora, Boca y Napoli no han llegado a un acuerdo sobre los términos de la transferencia, y una de las opciones era cerrar el trato permitiendo que Zeballos se una al equipo italiano en enero de 2027. Sin embargo, la lesión de Aranda podría cambiar esta situación.

Boca aún no ha decidido si renovará automáticamente a Zeballos o si lo reincorporará al equipo, pero su presencia ahora tiene un nuevo valor deportivo, ya que Arruabarrena ha perdido a uno de sus jugadores más desequilibrantes. El santiagueño ya está entrenando con el plantel.

Desde el entorno de Zeballos se asegura que el jugador no desea dejar Boca como agente libre, por lo que si la negociación con Napoli no avanza, podrían reanudar las conversaciones para extender su contrato.

Una renovación también permitiría que Zeballos sea considerado nuevamente sin el riesgo de perderlo sin compensación económica en enero.

Otro aspecto a considerar es el mercado de pases: Boca puede incorporar futbolistas hasta el 2 de septiembre a las 18, gracias a cupos extraordinarios obtenidos por transferencias y préstamos realizados al exterior. La lesión de Aranda no requiere un nuevo cupo para que Boca busque refuerzos, ya que el club tiene margen reglamentario para hacerlo.

Antes de la fractura, la prioridad de Arruabarrena era fichar a un marcador central de calidad, con Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, como uno de los candidatos más atractivos. El propio técnico había indicado tras el empate con Racing que Riquelme estaba al tanto de la posición a reforzar.

Ahora, la dirigencia deberá decidir si persiste en esa búsqueda o si la falta de Aranda exige también la incorporación de un futbolista ofensivo, un extremo o mediapunta que aporte creatividad al equipo.

Boca enfrentará este viernes a Lanús en el Torneo Clausura, pero la gran preocupación se centra en el 9 de septiembre, cuando inicie la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo. La revancha se jugará una semana después en Brasil.

Esto significa que Arruabarrena debe preparar uno de los partidos más importantes de la temporada sin el jugador que era su principal conductor detrás de los delanteros.

Alternativas internas como Alan Velasco, Leonel Flores y Sebastián Villa podrían ocupar ese lugar, pero ninguna replica exactamente las cualidades que Aranda aportaba al equipo.

Por lo tanto, las próximas jornadas serán cruciales.