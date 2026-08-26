Un sismo de magnitud 4,9 remeció Colombia tras reciente terremoto devastador

BOGOTÁ — Un sismo de magnitud 4,9 tuvo lugar el miércoles en varias ciudades del noroeste de Colombia, generando inquietud entre la población, especialmente tras el devastador terremoto que ocurrió hace más de dos semanas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el movimiento telúrico se produjo a las 11.45 hora local (16.45 GMT), con epicentro en el municipio de Jordán, ubicado en el departamento de Santander, a una profundidad de 159 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas ni daños significativos. La presidencia se encuentra en contacto con los organismos de gestión de riesgos para evaluar posibles afectaciones.

En la capital de Santander, Bucaramanga, varios edificios fueron evacuados como medida de precaución tras activarse las alarmas, según reportes de ciudadanos en redes sociales.

Colombia sigue en proceso de recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, el más fuerte del siglo, que dejó más de 330 fallecidos y afectó la infraestructura en 16 departamentos.