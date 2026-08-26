La dependencia de EE.UU. de Canadá: más que palabras de Trump

TORONTO — El presidente Donald Trump ha afirmado que su país no necesita a Canadá. Sin embargo, a diario, cerca de 4 millones de barriles de crudo canadiense son enviados a Estados Unidos, lo que es crucial para abastecer vehículos, aviones y diversas industrias en el país. Este es solo el comienzo de una relación comercial más compleja.

Además del petróleo, Canadá es un importante proveedor de aluminio, potasa y componentes para la industria automotriz que opera en ambos lados de la frontera.

Trump publicó: "¡NO NECESITAMOS A CANADÁ, ELLOS NOS NECESITAN A NOSOTROS!", reiterando una idea que ha sostenido durante años. Sin embargo, en la práctica, su administración ha impuesto un arancel del 50% al aluminio canadiense, lo que demuestra la necesidad de este recurso. "Este país necesita aluminio desesperadamente", reconoció Trump. "No lo tenemos. Lo obtenemos casi todo de Canadá, en su mayor parte, y lo necesitamos muchísimo".

Esta contradicción resalta cuán interconectadas están las economías de ambos países y las posibles pérdidas si la guerra comercial se expande a otros sectores de los que EE.UU. aún depende de Canadá.

Canadá es el segundo mayor socio comercial de EE.UU., solo detrás de México, y el sector energético es fundamental en esta relación. El intercambio de bienes y servicios entre ambos países alcanzó cerca de 872.000 millones de dólares el año pasado, y las importaciones de crudo canadiense representan casi el 20% del consumo total de petróleo en EE.UU., según la Administración de Información Energética.

El profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill, Daniel Béland, afirmó que la afirmación de Trump de que EE.UU. no necesita a Canadá es "absolutamente falsa", enfatizando la dependencia de EE.UU. del petróleo, gas natural y de industrias profundamente integradas como la automotriz.

Gran parte del crudo canadiense es procesado en refinerías del Medio Oeste, las cuales están diseñadas para convertir este tipo de petróleo pesado en gasolina, diésel y combustible para aviones. La energía también es una de las principales razones detrás del déficit comercial con Canadá, que Trump frecuentemente menciona como evidencia de una relación desventajosa.

La Casa Blanca describió recientemente la relación de manera negativa, alegando que Canadá había tomado aproximadamente 50.000 millones de dólares al año de EE.UU. durante la última década. No obstante, esa cifra corresponde a las compras estadounidenses de energía canadiense, las cuales son vitales para la economía de EE.UU.

Sin la energía, EE.UU. habría tenido un superávit comercial. Después de que las conversaciones comerciales fracasaran la semana pasada, EE.UU. implementó aranceles del 50% sobre unos 20.000 millones de dólares en bienes canadienses, aunque estas medidas solo afectan alrededor del 5% de las exportaciones canadienses a EE.UU. y no incluyen la energía.

Políticos canadienses debaten restricciones

Por ahora, la idea de usar el petróleo como herramienta en las negociaciones comerciales parece poco probable. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, se opone a restringir las exportaciones de energía, argumentando que esto perjudicaría a su provincia. Sin embargo, el ex primer ministro de Alberta, Jason Kenney, ha sugerido que Canadá no debería descartar impuestos a la exportación sobre el petróleo o la potasa si Trump intensifica las tensiones comerciales.

Kenney advirtió que tales medidas afectarían a los votantes republicanos que dependen de productos agrícolas y que un aumento en las tensiones podría tener repercusiones en la economía estadounidense justo antes de las elecciones de mitad de mandato.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, también ha mencionado la posibilidad de utilizar los recursos canadienses como palanca en las negociaciones y acusó a Trump de difundir información falsa sobre la relación entre ambos países. Ford describió la potasa utilizada por los agricultores estadounidenses como "una de las herramientas más poderosas que tenemos" y advirtió que EE.UU. tendría que recurrir a proveedores alternativos si Canadá decidiera redirigir sus envíos.

La cuestión de los impuestos a la exportación podría ser divisiva en provincias como Alberta y Saskatchewan, lo que pone de manifiesto el dilema de Canadá: las medidas destinadas a perjudicar a las industrias de EE.UU. también podrían dañar a los productores canadienses y tensar la unidad política nacional.

La industria automotriz y más

Canadá ha sido históricamente la principal fuente de aluminio para Estados Unidos, gracias a su abundante energía hidroeléctrica que permite la fundición del metal. El primer ministro Mark Carney afirmó que las exportaciones canadienses de aluminio equivalen energéticamente a "10 presas Hoover".

Los agricultores estadounidenses dependen en gran medida de Canadá para la potasa, esencial para cultivos como el maíz y la soja, con más del 80% de sus importaciones provenientes de este país. El embajador de Trump ha cuestionado la idea de que EE.UU. no necesita a su vecino, indicando que "necesitamos potasa".

La industria automotriz también es un área clave de interdependencia, donde las piezas pueden cruzar la frontera varias veces antes del ensamblaje final. Trump ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2027 se impondrán aranceles del 50% a vehículos, camiones y autopartes canadienses, lo que podría afectar la producción en estados como Michigan y Ohio.

La demanda de energía y la IA

La creciente demanda de electricidad impulsada por la inteligencia artificial representa un nuevo desafío. Canadá proporcionó el 85% de las importaciones de electricidad de EE.UU. en 2023 y se prevé que el país deba duplicar su capacidad eléctrica para 2050 a través de proyectos hidroeléctricos y nucleares.

Carney ha señalado que Canadá puede ayudar a EE.UU. a satisfacer la demanda energética necesaria para alimentar la inteligencia artificial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.