Víctimas de abuso clerical en Argentina repudian la visita del papa León XIV en noviembre

BUENOS AIRES (AP) — La principal organización argentina de víctimas de abuso clerical ha manifestado su rechazo a la visita que el papa León XIV realizará al país en noviembre, a través de un contundente comunicado en el que acusan al Vaticano de encubrir a los responsables de estos delitos.

La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos expresó su oposición a la llegada del pontífice y dejó en claro que no tienen "ninguna intención" de reunirse con él, según se detalla en un comunicado emitido el martes por la tarde.

El grupo argumentó que todas las promesas realizadas por la iglesia, incluida la política de "Tolerancia Cero" hacia los abusos que impulsó el anterior papa, el argentino Jorge Bergoglio, son vistas como "humo blanco del Vaticano: una verdadera cortina de humo para seguir encubriendo y ocultando".

Asimismo, la organización indicó que a fines de 2025 envió a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores un informe que contenía un listado de presuntos abusadores y denuncias sobre la inacción de la Iglesia para reparar los daños causados. Según la Red, no recibieron respuesta, lo que lleva a pensar que no hay un genuino interés en abordar la problemática y que persiste un negacionismo frente a los abusos.

Un portavoz de la Conferencia Episcopal Argentina, que prefirió permanecer en el anonimato, se limitó a comentar sobre el comunicado de la Red, afirmando que "respetamos todas las opiniones".

Durante su visita a España en junio, el papa León XIV había solicitado a la jerarquía católica que proporcionara reparación a las víctimas de abusos sexuales perpetrados por miembros del clero y que se enfrentara a la crisis con transparencia.

El pontífice se reunirá el jueves en el Vaticano con las máximas autoridades del obispado argentino para definir los detalles de su visita al país, programada entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de su primer viaje a Latinoamérica, que también incluirá a Uruguay y Perú.

Falta de castigos ejemplares, entre las críticas

La Red de Sobrevivientes, que agrupa a víctimas y cuenta con asesores legales y acompañantes psicológicos, exigió que "los delincuentes por pederastia de la Iglesia católica no tengan los privilegios que ostentan impunemente".

Una de las críticas recurrentes de las víctimas argentinas al Vaticano es la falta de severos castigos eclesiásticos para los sacerdotes condenados por abuso, como el caso de Julio Grassi, quien ganó notoriedad en la década de 1990 por dirigir hogares para menores en situación de vulnerabilidad.

La Corte Suprema Argentina ratificó en 2017 la condena de 15 años de prisión en su contra por el abuso de un menor, pero hasta el momento el Vaticano no ha informado si ha tomado medidas para su expulsión o dimisión del estado clerical. Informes de prensa indican que Grassi sigue oficiando misa a reclusos en la cárcel donde se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

Los críticos también cuestionan la falta de transparencia del Vaticano respecto a los resultados de los procesos que enfrenta la alta jerarquía eclesiástica condenada por la justicia penal.

En su comunicado, el grupo argentino destacó el apoyo de organizaciones de Europa y América, como la Red de Sobrevivientes de Chile y la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Clerical de Colombia.