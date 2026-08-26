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River recibe a Independiente Santa Fe por un lugar en los cuartos de Sudamericana: seguilo en vivo

El “Millonario” viene de conseguir un empate sin goles como visitante en el partido de ida. Se juega desde las 21:30 con transmisión de Cadena 3.

26/08/2026 | 21:22Redacción Cadena 3

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River recibe a Independiente Santa Fe de Colombia, en medio de un muy flojo semestre, con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, cuenta con la transmisión en vivo de Cadena 3 a través de todas las plataformas. 

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

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El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.

River llega a este encuentro en un flojo momento, ya que tuvo un complicado arranque en el Torneo Clausura, donde solo sumó cuatro puntos en seis fechas y está penúltimo en la Zona B, solo por delante de Aldosivi de Mar del Plata.

Incluso, en su última presentación desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez, que terminó rescatando un empate 2-2 en el Monumental.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el "Millonario" terminó primero sin problemas en el Grupo H con 14 puntos, lo que le permitió meterse directamente en los octavos de final.

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Independiente Santa Fe, por su parte, terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores, por lo que cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde derrotó a Caracas de Venezuela con un contundente global de 5-0.

El encuentro de ida entre River e Independiente Santa Fe, que se llevó a cabo en Colombia, terminó igualado sin goles.

Partido en desarrollo

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Lectura rápida

¿Qué equipo jugará este miércoles?
River jugará contra Independiente Santa Fe de Colombia.

¿A qué hora es el partido?
El partido está programado para las 21:30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Monumental.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro designado es Esteban Ostojich, con Leodán González en el VAR.

¿Cómo llegó River a este encuentro?
River tuvo un flojo inicio en el Torneo Clausura y es penúltimo en la Zona B.

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