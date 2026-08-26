Fijan para 2028 el juicio a Khalid Sheikh Mohammed por los ataques del 11 de septiembre

FOTO: Juez militar fija fecha para el juicio del acusado de planear los ataques del 11 de septiembre

Un juez militar de Estados Unidos ha determinado que el juicio de Khalid Sheikh Mohammed y otros tres coacusados por su participación en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 comenzará el 5 de junio de 2028. La fecha fue anunciada por el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael A. Schrama, quien explicó que el retraso de 18 meses respecto a la solicitud de la fiscalía, que proponía iniciar el juicio en enero de 2027, es necesario para resolver disputas previas al juicio.

Desde hace más de dos décadas, el sistema judicial estadounidense ha enfrentado diversos obstáculos para llevar ante la justicia a Khalid Sheikh Mohammed, quien es considerado el arquitecto de uno de los ataques más devastadores en la historia de Estados Unidos. Este juicio, sin embargo, depende de que se cumplan ciertos criterios, ya que el caso podría sufrir más aplazamientos.

El juicio inicial estaba previsto para 2021, pero fue cancelado. El proceso judicial involucra a otros tres acusados: Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi, quienes enfrentan cargos similares y son parte de los pocos detenidos que aún se encuentran en la base militar de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.

Khalid Sheikh Mohammed está acusado de haber diseñado y coordinado el plan para secuestrar aviones y estrellarlos contra el World Trade Center y el Pentágono. Un cuarto avión se estrelló en un campo de Pensilvania. En el pasado, un tribunal federal de apelaciones anuló un acuerdo que le habría permitido declararse culpable, evitando así la pena de muerte.

El acuerdo, que estipulaba condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, también obligaba a los acusados a responder a las preguntas de los familiares de las víctimas sobre los atentados. Sin embargo, el gobierno del expresidente Joe Biden decidió no reconocer este pacto tras dos años de negociaciones.