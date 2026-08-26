Fijan para 2028 el juicio a Khalid Sheikh Mohammed por los ataques del 11 de septiembre
El juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, acusado de planear los atentados del 11 de septiembre de 2001, se llevará a cabo el 5 de junio de 2028, tras múltiples retrasos en el proceso judicial.
FOTO: Juez militar fija fecha para el juicio del acusado de planear los ataques del 11 de septiembre
Un juez militar de Estados Unidos ha determinado que el juicio de Khalid Sheikh Mohammed y otros tres coacusados por su participación en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 comenzará el 5 de junio de 2028. La fecha fue anunciada por el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael A. Schrama, quien explicó que el retraso de 18 meses respecto a la solicitud de la fiscalía, que proponía iniciar el juicio en enero de 2027, es necesario para resolver disputas previas al juicio.
Desde hace más de dos décadas, el sistema judicial estadounidense ha enfrentado diversos obstáculos para llevar ante la justicia a Khalid Sheikh Mohammed, quien es considerado el arquitecto de uno de los ataques más devastadores en la historia de Estados Unidos. Este juicio, sin embargo, depende de que se cumplan ciertos criterios, ya que el caso podría sufrir más aplazamientos.
El juicio inicial estaba previsto para 2021, pero fue cancelado. El proceso judicial involucra a otros tres acusados: Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi, quienes enfrentan cargos similares y son parte de los pocos detenidos que aún se encuentran en la base militar de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.
Khalid Sheikh Mohammed está acusado de haber diseñado y coordinado el plan para secuestrar aviones y estrellarlos contra el World Trade Center y el Pentágono. Un cuarto avión se estrelló en un campo de Pensilvania. En el pasado, un tribunal federal de apelaciones anuló un acuerdo que le habría permitido declararse culpable, evitando así la pena de muerte.
El acuerdo, que estipulaba condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, también obligaba a los acusados a responder a las preguntas de los familiares de las víctimas sobre los atentados. Sin embargo, el gobierno del expresidente Joe Biden decidió no reconocer este pacto tras dos años de negociaciones.
Lectura rápida
¿Qué juicio se fijó para 2028?
El juicio de Khalid Sheikh Mohammed y otros coacusados por los atentados del 11 de septiembre de 2001.
¿Cuándo comenzará el juicio?
El 5 de junio de 2028, tras varios aplazamientos.
¿Quién es el juez que fijó la fecha?
El teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael A. Schrama.
¿Cuáles son los cargos contra Mohammed?
Acusaciones de planear los ataques del 11 de septiembre, incluyendo el secuestro de aviones.
¿Qué sucedió con el acuerdo de culpabilidad?
Un tribunal federal anuló el acuerdo que le permitiría declararse culpable y evitar la pena de muerte.
[Fuente: AP]