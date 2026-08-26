River vence a Independiente Santa Fe por un lugar en los cuartos de Sudamericana: seguilo en vivo

River recibe a Independiente Santa Fe de Colombia, en medio de un muy flojo semestre, con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, cuenta con la transmisión en vivo de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

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El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.

River llega a este encuentro en un flojo momento, ya que tuvo un complicado arranque en el Torneo Clausura, donde solo sumó cuatro puntos en seis fechas y está penúltimo en la Zona B, solo por delante de Aldosivi de Mar del Plata.

Incluso, en su última presentación desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez, que terminó rescatando un empate 2-2 en el Monumental.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el "Millonario" terminó primero sin problemas en el Grupo H con 14 puntos, lo que le permitió meterse directamente en los octavos de final.

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Independiente Santa Fe, por su parte, terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores, por lo que cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde derrotó a Caracas de Venezuela con un contundente global de 5-0.

El encuentro de ida entre River e Independiente Santa Fe, que se llevó a cabo en Colombia, terminó igualado sin goles.

River tuvo la primera llegada del partido antes del primer minuto de juego, con una pelota que le quedó alta al delantero Sebastián Driussi y lo obligó a improvisar una volea, que salió por encima del travesaño.

En el cuarto minuto, un centro atrás del lateral Gonzalo Montiel habilitó nuevamente a Driussi, que cruzó un derechazo apenas desviado.

A los 18 minutos del primer tiempo volvió a acercarse el local, con un zurdazo de primera del lateral Marcos Acuña, que terminó una jugada en el rebote de un tiro libre con un disparo apenas alto.

El conjunto colombiano comenzó a mejorar a partir de la pausa de rehidratación, que cortó en seco el empuje del local, y tuvo su primera llegada a los 31 minutos, con un cabezazo bajo del extremo Alexis Zapata que fue contenido por el arquero Santiago Beltrán.

River abrió el marcador a los seis minutos de la segunda parte, cuando un centro bajo excelente de Montiel, descolocó a toda la defensa y le llegó a Driussi, que se tiró por el segundo palo para empujarlo al gol.

Partido en desarrollo

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