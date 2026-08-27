Tragedia en Alaska: avioneta se hunde y mueren sus cuatro ocupantes

FOTO: Avioneta cae al agua junto a un remoto pueblo costero de Alaska y sus 4 ocupantes mueren

Una avioneta que llevaba a cuatro pasajeros se precipitó en aguas poco profundas cerca de un remoto pueblo costero en Alaska el miércoles, resultando en la muerte de todos sus ocupantes, según informaron las autoridades locales.

La aeronave, un Piper PA-24, estaba en ruta hacia el aeropuerto del pequeño pueblo de Seldovia, después de haber despegado de Anchorage, como se detalló en un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Pública de Alaska. El aeródromo se localiza aproximadamente a 219 kilómetros (136 millas) al suroeste de Anchorage.

Luego del impacto, el avión quedó sumergido a unos 4,6 metros (15 pies) de profundidad, cerca de la orilla del Seldovia Slough, según explicó Clint Johnson, jefe regional de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para Alaska. Los rescatistas debieron esperar a que la marea descendiera para poder acceder al lugar del accidente.

Finalmente, los cuerpos de los cuatro adultos fueron recuperados de la aeronave. El Departamento de Seguridad Pública indicó que los cuerpos serán enviados a la oficina del forense, y sus identidades no serán divulgadas hasta que se notifique a los familiares más cercanos.

Por el momento, la causa del accidente sigue siendo desconocida. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.

El senador Dan Sullivan, representante de Alaska en el Senado federal, manifestó que estará recibiendo información tanto de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte como de la Administración Federal de Aviación mientras se determina lo que pudo haber salido mal.

"Estas tragedias son desgarradoras e inaceptables, por lo que la seguridad de la aviación y la infraestructura en Alaska siguen siendo una de mis principales prioridades", comentó Sullivan en una publicación en Facebook.

Este trágico accidente se suma a otro reciente, en el que un avión se estrelló en un remoto emplazamiento militar en el oeste de Alaska, causando la muerte de ocho personas a bordo. Las autoridades informaron que el aparato estaba intentando realizar su segunda aproximación en medio de una densa niebla, lo que dificultó la visibilidad de los pilotos sobre la pista de grava.