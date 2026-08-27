FOTO: El acuerdo de $18 mil millones de Meta por seguridad infantil se basa en tecnología de verificación de edad ineficaz

Meta alcanzó un acuerdo histórico de $18 mil millones el 26 de agosto de 2026, relacionado con una demanda interpuesta por 29 estados de EE. UU. sobre la seguridad infantil. Este acuerdo no solo implica una compensación económica, sino también un compromiso por parte de Meta de implementar cambios significativos en el uso de sus plataformas, Instagram y Facebook, por parte de los menores.

Según Jessica Nall, abogada de tecnología en Withers, el acuerdo proporciona a los fiscales generales lo que buscan, que es la narrativa política de haber obtenido beneficios significativos para el público. Sin embargo, Nall advirtió que el impacto financiero real del acuerdo es menor de lo que parece. "El hecho de que se pague durante 10 años mitiga el impacto financiero de la cifra, especialmente en comparación con los ingresos anuales de Meta", explicó.

Meta reportó más de $200 mil millones en ingresos totales en 2025, lo que pone en perspectiva la cifra del acuerdo. Sin embargo, la cuestión más relevante es lo que Meta ahora debe construir: las normas de seguridad infantil más detalladas que cualquier plataforma importante haya acordado, basadas en una tecnología de verificación de edad que aún presenta fallas significativas.

A pesar de no admitir culpabilidad, Meta se enfrenta a acusaciones de haber diseñado intencionadamente sus plataformas para mantener enganchados a los niños, un enfoque común para evitar un juicio, donde el riesgo de un resultado desfavorable es mayor. Una decisión en contra de Meta podría haber puesto en peligro las protecciones legales que permiten a las plataformas sociales escapar de la responsabilidad por lo que publican los usuarios.

La abogada Nall consideró que es prudente que Meta busque salir de esta situación sin una condena legal en temas de la Primera Enmienda y las cuestiones de la Sección 230, que aún están vigentes. "Esto podría ser existencial, no solo para Meta, sino para todas las empresas tecnológicas que tienen un producto que interactúa con los usuarios, que son casi todas", agregó.

El acuerdo también reavivó la preocupación por las medidas de verificación de edad que están destinadas a proteger a los niños en línea, pero que pueden crear nuevos riesgos de privacidad tanto para niños como para adultos. Dr. Alexis Ingber, profesor de comunicaciones en la Universidad de Syracuse, comentó que se trata de un debate clásico sobre la priorización de la seguridad sobre la privacidad. "Si queremos mantener a los niños seguros en las plataformas de Meta, debemos hacer cambios en el diseño, pero también debemos implementar esta verificación de edad que afectará la privacidad de las personas y generará nuevas preocupaciones sobre la privacidad de los datos".

Ingber subrayó que los cambios de diseño propuestos en el acuerdo dependen de la tecnología de verificación de edad, que debe ser efectiva y objetiva. Sin embargo, los métodos actuales, que incluyen escaneos biométricos o verificación de documentos, presentan sus propios problemas. Por ejemplo, el análisis de comportamiento puede confundir a adultos con menores, mientras que las verificaciones de ID requieren que tanto niños como adultos entreguen documentos sensibles a un tercero para usar una aplicación.

Además, algunos usuarios desconfían de que las plataformas implementen la verificación de edad de manera responsable. Por ejemplo, Discord tuvo que retrasar la implementación de una verificación de edad global debido a la fuerte reacción de los usuarios. Sin embargo, otros expertos como Philip Yannella, co-presidente del grupo de privacidad y seguridad de datos en el bufete de abogados Blank Rome, creen que la tecnología ha evolucionado y que las empresas pueden implementar tecnologías de verificación de edad sin almacenar información personal.

Yannella señaló que existen formas de verificar la edad sin retener información personal, como crear un token que indique que una dirección IP está asociada con un menor sin almacenar datos sensibles.

A pesar de esto, Ingber y otros expertos advierten que la simple transmisión de información de identidad sensible en línea conlleva sus propios riesgos de privacidad. Una violación de escaneos de ID o datos biométricos faciales vinculados a menores podría resultar en robo de identidad, y a diferencia de una contraseña, una cara o una huella dactilar filtradas no se pueden cambiar.

Mientras Meta y los 52 fiscales generales finalizan estas pautas, que la empresa debe seguir durante los próximos 10 años, Meta está presentando el acuerdo no como una concesión, sino como prueba de que es un líder en la seguridad en línea de los niños. Actualmente, Meta está publicando anuncios a página completa en periódicos pidiendo a TikTok y YouTube que adopten cambios de diseño similares, sin mencionar que su propia adopción se produjo como parte de un acuerdo legal. Aproximadamente el 30% del pago del acuerdo de Meta depende de que TikTok y YouTube también cumplan con estas pautas.

Aunque Ingber teme que Meta y otras empresas no puedan cumplir con estos compromisos sin depender de mecanismos de verificación potencialmente inseguros, ve el acuerdo como evidencia de un cambio cultural más amplio. "Meta tiene un poder extraordinario para crear normas a través del diseño de su plataforma. Si se cambia la forma en que se diseña la plataforma, se pueden establecer nuevas normas y mejorar las cosas".