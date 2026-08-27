Atropello en Caen, Francia, causa un muerto y diez heridos; conductor detenido
Un conductor embistió a un grupo de personas en Caen, Francia, dejando un saldo de un muerto y diez heridos, de los cuales siete están en estado crítico. Las autoridades detuvieron al sospechoso.
FOTO: Atropello en norte de Francia deja 1 muerto y 10 heridos; detienen al conductor
PARÍS — Un incidente trágico tuvo lugar el miércoles por la noche en Caen, en el norte de Francia, cuando un conductor embistió deliberadamente a un grupo de peatones. El resultado fue la muerte de al menos una persona y diez heridos, según informaron las autoridades locales.
Las circunstancias del suceso han sido motivo de investigación, aunque el alcalde de la ciudad, Aristide Olivier, declaró a la radio local ICI Normandie que el atropello no parece estar relacionado con un atentado terrorista, sino más bien el resultado de "una pelea que se salió de control".
El prefecto de Calvados, David Clavière, indicó que, de los diez heridos, siete se encontraban en estado crítico. Además, durante la noche, ICI Normandie reportó que el número de fallecidos podría haber aumentado a dos, aunque no hubo confirmación oficial al respecto.
El conductor, quien fue detenido, es originario de Rusia. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas y circunstancias del atropello.
Clavière añadió que el accidente ocurrió cuando un coche arrolló a peatones que se encontraban en la calle frente a la estación de tren de la ciudad.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Caen?
Un conductor embistió a un grupo de personas, resultando en un muerto y diez heridos.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El atropello ocurrió el miércoles por la noche.
¿Dónde tuvo lugar el atropello?
El hecho se produjo en Caen, al norte de Francia.
¿Qué dijo el alcalde sobre el suceso?
El alcalde mencionó que el atropello parecía ser resultado de una pelea.
¿Cuál es la situación del conductor?
El conductor fue detenido y es de nacionalidad rusa.
[Fuente: AP]